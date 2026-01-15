A24.com

La propuesta hot de Evelyn Botto a Wanda Nara en MasterChef que la dejó sin palabras: "Alguna vez..."

Evelyn Botto agarró desprevenida a Wanda Nara y la sorprendió con una propuesta indecente en MasterChef Celebrity durante un intercambio distendido que rápidamente se volvió tema de conversación.

15 ene 2026, 01:20
Wanda Nara y Evelyn Botto protagonizaron un momento de alto voltaje en MasterChef Celebrity (Telefe). La conductora llegó a la estación de la participante del repechaje y ella, sabiendo la clase de preguntas que se le venía, la indagó sobre si alguna vez besó a una mujer.

Wanda le reveló a Evelyn que nunca, y la conductora, sin saber que Botto es bisexual, se llevó una sorpresa al enterarse de que ella sí lo hizo y en muchas oportunidades. Evelyn incluso le propuso a Wanda un beso, pero la propuesta fue rechazada tajantemente.

Fue así que Wanda cambió decididamente el tema de conversación y le preguntó acerca de Bal y los posibles consejos que recibió, ya que él fue parte de Masterchef Celebrity en su primera temporada. “Lo primero que me dijo fue que no pierda tiempo con vos”, explicó.

“A mí me encanta que la gente se case. ¿Tengo alguna chance con ustedes? Ya que son tan modernos, vos le podrías pedir casamiento a él”, continuó Wanda hacia Botto.

La novia de Fede, en un pase de factura, respondió: “Yo ya hice un montón de cosas. Le di el primer beso, dije el primer ‘te amo’. Esto es mucha información”. Y agregó con la intención de que la conductora se vaya de su cocina: “Si entro a la competencia, le pido yo casamiento”.

Minutos más tarde, durante la degustación del plato, Botto bromeó con que “solo vino a Masterchef para besar a Wanda”.

Qué le preguntó Wanda Nara a Rusherking

El martes 13 de enero se puso en marcha una nueva instancia en MasterChef Celebrity (Telefe) con la llegada del repechaje, una etapa decisiva que abre la puerta al regreso de algunos eliminados y al ingreso de nuevos participantes. Entre las incorporaciones que despertaron mayor atención estuvo la de Rusherking, cantante y ex pareja de la China Suárez, quien actualmente mantiene una relación con Mauro Icardi.

Durante su presentación en el reality, Wanda Nara no dejó pasar la oportunidad de interactuar con el músico y, fiel a su estilo, llevó la charla al terreno personal. Con total espontaneidad, le lanzó una pregunta que sorprendió a todos: “¿Qué opinas de la relación de tu ex con mi ex? ”. La respuesta del artista fue medida y marcó distancia del tema: “ La verdad que para mí, yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomas, vos después tenes otras cosas ahí ”.

Lejos de dar por cerrado el intercambio, la conductora recordó un pendiente de su vida personal y avanzó con una propuesta inesperada: “¿Conocés Turquía? ¿Queres que vayamos juntos a buscar la mudanza?”. Tras unos segundos de duda, Rusherking aceptó con humor: “Te acompaño si queres, te segundeo”.

La charla continuó con un tono distendido y cómplice, y Wanda no escatimó en detalles: “Me encanta, sos re buen amigo… No sabes las carteras que tengo, igual creo que ni las quiero usar, las voy a vender. Carteras y ropa, me quedó mucha ropa… Bueno, si entras a la competencia vamos a seguir hablando porque tenemos mucho de que hablar, tenemos un viaje pendiente”.

Más tarde, frente a cámara, el participante se sinceró sobre la propuesta y dejó en claro sus prioridades actuales: “Yo no sé si estoy para ir a Turquía, re lejos, estoy para quedarme en Masterchef un rato”.

