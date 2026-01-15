La propuesta hot de Evelyn Botto a Wanda Nara en MasterChef que la dejó sin palabras: "Alguna vez..."

La novia de Fede, en un pase de factura, respondió: “Yo ya hice un montón de cosas. Le di el primer beso, dije el primer ‘te amo’. Esto es mucha información”. Y agregó con la intención de que la conductora se vaya de su cocina: “Si entro a la competencia, le pido yo casamiento”.

Minutos más tarde, durante la degustación del plato, Botto bromeó con que “solo vino a Masterchef para besar a Wanda”.

Qué le preguntó Wanda Nara a Rusherking

El martes 13 de enero se puso en marcha una nueva instancia en MasterChef Celebrity (Telefe) con la llegada del repechaje, una etapa decisiva que abre la puerta al regreso de algunos eliminados y al ingreso de nuevos participantes. Entre las incorporaciones que despertaron mayor atención estuvo la de Rusherking, cantante y ex pareja de la China Suárez, quien actualmente mantiene una relación con Mauro Icardi.

Durante su presentación en el reality, Wanda Nara no dejó pasar la oportunidad de interactuar con el músico y, fiel a su estilo, llevó la charla al terreno personal. Con total espontaneidad, le lanzó una pregunta que sorprendió a todos: “¿Qué opinas de la relación de tu ex con mi ex? ”. La respuesta del artista fue medida y marcó distancia del tema: “ La verdad que para mí, yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomas, vos después tenes otras cosas ahí ”.

Lejos de dar por cerrado el intercambio, la conductora recordó un pendiente de su vida personal y avanzó con una propuesta inesperada: “¿Conocés Turquía? ¿Queres que vayamos juntos a buscar la mudanza?”. Tras unos segundos de duda, Rusherking aceptó con humor: “Te acompaño si queres, te segundeo”.

La charla continuó con un tono distendido y cómplice, y Wanda no escatimó en detalles: “Me encanta, sos re buen amigo… No sabes las carteras que tengo, igual creo que ni las quiero usar, las voy a vender. Carteras y ropa, me quedó mucha ropa… Bueno, si entras a la competencia vamos a seguir hablando porque tenemos mucho de que hablar, tenemos un viaje pendiente”.

Más tarde, frente a cámara, el participante se sinceró sobre la propuesta y dejó en claro sus prioridades actuales: “Yo no sé si estoy para ir a Turquía, re lejos, estoy para quedarme en Masterchef un rato”.