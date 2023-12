Terminó la reunión del PRO convocada por Macri: qué opinaron de las medidas del nuevo Gobierno

Patricia Bullrich anunció dos días antes de su nombramiento oficial como ministra que dejará la presidencia de Pro en febrero. Por eso, se esperaba que la convocatoria de Macri tuviese que ver con el futuro del espacio que fundó en 2005.

Sin embargo, Ritondo indicó que en la reunión "no se habló de la presidencia del PRO", y justificó la ausencia de la titular del espacio, Patricia Bullrich, al explicar que como ministra de Seguridad "tiene cosas más importantes que hacer", pero estimó que "seguramente después se sumará" a otras reuniones.

Reunión del PRO: qué opinaron de las medidas económicas del nuevo Gobierno

"Fue un encuentro de distintos dirigentes del PRO. Charlamos sobre el futuro y coincidimos en la necesidad de seguir encontrándonos. Las medidas creemos que son necesarias. Hay que pensar qué fue lo que pasó en el país. Este es resultado de años de gobiernos kirchneristas. Hay que tomar medidas de shock extremas para no ir a una hiperinflación", afirmó Ritondo en declaraciones a la prensa formuladas cuando salía de la reunión.

Por su parte, Vidal dijo que "no había nada que decidir hoy, más bien volvernos a reunir" y que "ayer el ministro anunció una serie de medidas, no es todavía un plan económico, hay mucha información que no tenemos".

Asimismo, agregó: "Estas medidas van en el sentido de corregir desajustes y evitar que la inflación y la pobreza sean peores, pero no tenemos toda la información para opinar seriamente todavía".

A su turno, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli recalcó que vienen de "un gobierno que gastó más de lo que generó" y que por esto hay "un problema serio y grave" en materia económica.