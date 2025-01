Tierra del Fuego denunció "avasallamiento británico" por un buque que navegó en costas argentinas

Al respecto, el gobierno de Tierra del Fuego pidió una política de Estado más firme en torno a la cuestión territorial y anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso para "defender la soberanía del país".

El gobierno de Tierra del Fuego denuncia invasión británica

"Atento al nuevo avasallamiento británico con la presencia del rompehielos y buque científico RRS Sir David Attenborough en nuestras costas, con bandera ilegal, es imperativo adoptar una política de estado más firme y decidida ante estos sistemáticos actos unilaterales que amenazan nuestros legítimos derechos sobre la Cuestión de las Islas Malvinas", expresó el secretario Dachary.

Y agregó: "Si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ampara el paso del RRS Sir David Attenborough por el Estrecho de Le Maire, es innegable que este tipo de situaciones atenta contra los intereses de nuestra Nación".

En ese sentido, pidió elaborar "normas internas complementarias que restrinjan dichos permisos de pasos a buques de entidades no reconocidas por nuestro país. Esto permitiría mínimamente que navíos que enarbolen la ilegitima bandera de nuestras Islas Malvinas NO naveguen en aguas territoriales no usurpadas".

"Elaboraremos un proyecto de Ley para poner a disposición de Diputados y Senadores que defiendan la soberanía de nuestro país", completó.