"Todavía nos falta para el pico", dijo Ginés y adelantó que la decisión sobre la cuarentena en el AMBA se tomará el jueves

Ginés González García mantuvo un mano a mano con Luis Novaresio.

Durante una entrevista exclusiva en Animales Sueltos, con Luis Novaresio, Ginés González García se refirió al futuro de la cuarentena en el AMBA y adelantó que la decisión se tomará el jueves. En tanto, al hablar sobre el aumento de los casos, el ministro de Salud aseguró que "todavía nos falta para pico".

Precisiones y explicaciones

Sobre el aumento de los contagios

"Todavía nos falta para el pico, ojalá que no nos falte mucho. En términos técnicos, en las enfermedades respiratorias el mayor pico se da en la última semana de junio y la primera de julio, pero con el crecimiento que está teniendo en los últimos días evidentemente la velocidad de diseminación del virus en el AMBA genera una casuística muy fuerte. Es deseable endurecer la cuarentena, tenemos que tomar alguna medida para parar el crecimiento".

Sobre el mayor movimiento de personas en las calles

"Me parece que todos bajamos la guardia un poco con respecto a los cuidados y las normas. Entiendo que es difícil y que estamos todos cansados, pero no hay otro método. Es increíble que en un momento de tanta innovación tenemos que recurrir a una tecnología del medioevo, que es el aislamiento. Fíjese lo que está pasando en las últimas semanas en otros países donde se hacía ostentación por la baja en los contagios, tuvieron que cerrar. Inclusive pasó en algunas provincias argentinas".

Sobre si se vuelve a fase 1 en el AMBA

"Mi consejo sería reducir mucho la movilidad, las personas son las que llevan el virus de un lado a otro y los brotes que se dieron en las provincias fueron por personas de otras zonas circulación comunitaria. Junto con eso hay que trabajar en el DetectAr, que va a buscar los casos. Tenemos que frenar la curva. Hay que tener un funcionamiento mucho más activo en el DetectAr, pero el problema grave lo tenemos en el Conurbano, por la logística. Se identifican los casos positivos y, por más leves que sean los síntomas, se los aísla y se testea a los contactos estrechos y se los aísla. Es una logística tremenda porque hay que trasladarlos y muchos no quieren. Tenemos que encararlo todos juntos. Otra no queda".

Sobre el futuro de la cuarentena en el AMBA

"En la reunión (entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof) quedaron en juntarse el jueves para definir. Estamos monitoreando en tiempo real lo que sucede, pero no creo que se tome una decisión antes del jueves. Hacemos una sola política sanitaria y la construimos en consenso. Pueden haber algunas opiniones en CABA que sienten que pasó el pico y que ahora la tienen un poco más controlada, pero eso varía. Es una situación dinámica y todos somos inteligentes. El AMBA funciona como una unidad por eso hay que trabajar en conjunto, porque se trata de una megalópolis y uno de los conglomerados geográficos más grandes del mundo".

Sobre la cantidad de camas en las terapias intensivas

"Cuando largamos (con la cuarentena) teníamos miedo y ahora también tengo miedo, pero tenemos un 36% más de camas que cuando arrancamos y eso lo hicimos en 70 días. Tenemos más de 3 mil puestos de trabajo en terapias intensivas y tenemos una capacidad de respuesta muchísimo mayor. Pero si se va a límites más altos nos puede pasar lo que pasó en otras partes del mundo. Creo que no estamos cerca, pero si evoluciona con otra velocidad podemos estar cerca".

Sobre la polémica por los runners

"La salidas de los chicos las veo muy bien, y en los runners el problema que veo es el efecto imitación porque se dio la idea de que se volvió a la normalidad y la gente empezó a comportarse de esa manera".

Sobre las movilizaciones y protestas

"Lamento cualquier conflictividad, pero no solo por la pandemia. En términos epidemiológicos, la aglomeración de gente es un foco de contagio y no fue una cosa útil para ellos; y es lo mismo tanto para un signo ideológico como para otro. No se puede usar a la política. De entrada, estuve orgulloso porque no se metió la política en las medidas sanitarias, pero últimamente se está metiendo un poco en algunos cuestionamientos de la cuarentena donde que especulan con un cansancio de mucha gente. La unidad política es fundamental para tener mejores resultados".

Sobre los reclamos de mayor testeo

"Tenemos comprados casi 600 mil test, la primera compra la hicimos el 20 de enero. Hoy, tenemos dos tercios de los test que compramos sin usar y además tenemos el beneficio de contar con test nacionales de diagnóstico. También tenemos test nacionales serológicos, que son para la investigación epidemiológica que ya estamos haciendo en algunas provincias y mañana o pasado se hacen nuevamente en las estaciones de trenes. Realizar testeos masivos no tienen sentido hasta que no hay circulación comunitaria, que es el momento en que salís a buscar el caso positivo. Hemos logrado una performance muy importante, mejor que en muchos países, y conservar eso es un patrimonio y una obligación de todos".