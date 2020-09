Todesca: "No creemos que una persona que compra dólares no quiere a su patria"

"El Banco Central no puede estar perdiendo, sobre todo por ahorro, entre 700 y 800 millones dólares al mes", señaló la vicejefa de Gabinete de la Nación (Foto: Télam)

La vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca Bocco, dialogó este jueves con #Doman910 por Radio La Red sobre las últimas medidas cambiarias. Y en ese marco, desmintió cualquier posibilidad de un nuevo corralito, adelantó la posibilidad de extender el congelamiento de los alquileres y créditos hipotecarios UVA y defendió los dichos del presidente Alberto Fernández sobre el ahorro en pesos.

"Tenemos balanza comercial positiva, pero no acumulamos reservas. Ocurre porque las empresas importadoras tienen una deuda con su exportador y, cuando se frenan las importaciones, el proveedor le dice 'andá desandado la deuda'. Y la cancelación de muchas empresas, todas juntas, se come una parte de las reservas. Además, pagamos deuda pública en dólares al comienzo de la negociación", explicó la funcionaria.

Entonces, según expresó, "tenemos reservas, pero tenemos que cuidarlas para el año que viene, cuando Argentina va a crecer".

Sobre las nuevas medidas cambiarias que limitaron la compra de dólares para ahorro, Todesca intentó bajarle el tono a la polémica.

"No estamos enojados con nadie, ni con el que ahorra en dólares ni con el que no puede ahorrar. Quisimos anticiparnos porque el Banco Central no puede estar perdiendo, sobre todo por ahorro, entre 700 y 800 millones dólares al mes. ¿Lo hacemos por qué está mal ¿Porque esa gente es maligna? ¿Porque no quiere a su país? No. Necesitamos esos dólares, los únicos que hay, para la producción y para que la economía pueda recuperarse", afirmó.

Sobre las recientes declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien predicó el ahorro en pesos, indicó: "Acá no se trata de perseguir a mengano o sultana porque ahorró en dólares. El Presidente tiene esta visión. El problema es que si los argentinos no recomponemos la soberanía de nuestra moneda, la macroeconomía se torna inviable. Este es el quid de la cuestión. No es un castigo para nadie, es para crecer y generar empleo".

Por otro lado, la funcionaria explicó su situación personal, ya que es vox populi que tiene ahorros en moneda extranjera. "La plata que yo tengo ahorrada la traje de afuera porque la gané afuera. La tengo en un plazo fijo en dólares. Todo el resto de mi dinero está en pesos. Yo he ido pesificando una parte para hacer cosas en mi casa. Nosotros no creemos que una persona que compra dólares no quiere a su patria", manifestó.

A continuación, otras importantes definiciones que realizó la vicejefa de Gabinete de Nación:

Corralito: "Hay una regulación muy buena desde 2002. Cuando una persona deposita dólares en un banco, sólo pueden prestarlos a un exportador o prestador de exportador. El resto está obligado a encajarlo en el Banco Central. El Central y los exportadores pueden devolver. No vamos a tomar ninguna medida en este sentido. Los dólares están y se pueden devolver".

Billete de 5.000 pesos: "No estamos evaluando emitir billetes de 5.000 pesos. Esto se discutió hace unos meses. El Banco Central y la Casa de la Moneda dijeron que pueden funcionar bien con los billetes de 1.000 pesos".

Préstamo de China al Banco Central: "Por ahora no creemos que tengamos la necesidad del desembolso de China. Nos sobran los dólares comerciales, pero por el lío macroeconómico nos faltan por el lado financiero".

IFE 4: "Lo discutimos un montón y no tenemos una decisión tomada. Los evaluamos cada mes según la situación sanitaria. Ésta parece estabilizarse en el AMBA, pero tenemos focos en otras provincias y queremos ver cuál es la mejor manera de gastar el dinero, porque cada IFE cuesta 90 mil millones de pesos. ¿El IFE 4 es la mejor manera de gastar ese dinero o hay otra manera? Por eso no terminamos esa discusión".

Prórroga de congelamiento de Alquileres y Créditos Hipotecarios UVA: "Vamos a seguir acompañando a las personas que alquilan. Creo que se va a prorrogar el congelamiento. Falta la firma de los ministros y del presidente. Y para el crédito UVA para vivienda única, seguir con el congelamiento y hacer un cronograma para ir ajustando lentamente en 18 meses la cuota en lo que hubiese correspondido".