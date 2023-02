El ministerio de Desarrollo Social tiene los nombres, apellidos y DNI de las personas beneficiarias, pero cree que esas personas no saben o no son conscientes y en realidad el beneficio lo cobran otros. Van a mandar el informe a la justicia, respondió la ministra ante la consulta de A24.com, sobre cuáles eran las irregularidades encontradas.

Y agregó: "Desde ayer que la extorsión de Unidad Piquetera sobre el ministerio de Desarrollo Social y sobre esta ministra no es el diálogo, No hay diálogo cuando alguien utiliza a los más pobres de la Argentina para movilizarlos, hacerlos dormir una noche afuera de su casa con niños y niñas en la calle en la avenida 9 de Julio, no es la Argentina que queremos construir desde el Gobierno", dijo la ministra en rueda de prensa en Casa Rosada al finalizar el acto junto a intendentes.

Tolosa Paz señaló que "la extorsión busca como respuesta la modificación de una decisión del presidente Alberto Fernández de que no hay más altas del Potenciar Trabajo. El decreto 728 que rige y que esta ministra cumple cabalmente todos los días".

"Al mismo tiempo, el proceso de validación de datos tiene que ver con tener certezas de quiénes están cobrando el Potenciar, fue completado el 92 % del padrón y solamente el 8% no lo ha hecho", enfatizó la ministra.

Tolosa Paz reiteró que tras finalizar las auditorías y la primera etapa de validación de datos, que venció el 1 de febrero, surgieron que "casi 100.000 planes que no validaron la identidad de los beneficiarios, por lo que se venía liquidando al 50 % y este mes de febrero se liquida en cero. Por eso la respuesta del Polo Obrero que viene buscando doblarnos la muñeca de la decisión de liquidar en cero".

Tolosa Paz fue más allá al detallar las irregularidades encontradas: "No sabemos quién es la persona que no viene al ministerio, no va a los puntos digitales o al CDR, que no golpea las puertas de las áreas sociales de los municipios, ni va a las Unidades de Gestión que manejan todos los movimientos sociales a validar la identidad".

"Si 1.265.000 personas lo pudieron hacer, seguimos insistiendo que estas 100.000 deben hacer la validación de identidad, que es condición sine quanon para sostenerse y mantenerse en el programa", agregó.

Ante la consulta de A24.com Tolosa Paz dijo que "claro que conocemos a esas personas porque figuran sus nombres y DNI en el padrón de beneficiarios. Por eso le decimos al movimiento de Belliboni que haga todo el esfuerzo en buscar a los más de 10.000 titulares de Unidad Piquetera que él ni siquiera encuentra".

"Tenemos nombres, apellido y DNI de las personas porque están en el padrón, pero lo que no tenemos es el dato de si esas personas estaban conscientes de ser beneficiarios, o si alguien está usando sus nombres para cobrar los beneficios".

"Esos 10.000 cumplen los requisitos administrativos, es decir, son personas que no tienen vehículos, no tienen inmuebles ni condiciones para quedar excluidos, pero hasta tanto no validen la identidad de manera biométrica, no tenemos la certeza que esas personas tienen hoy en su poder la tarjeta y la cuenta bancaria por la cual retira el dinero", señaló Tolosa Paz.

Zabaleta e intendentes del PJ apoyaron la decisión de Tolosa Paz de dar de baja planes con irregularidades

Victoria Tolosa Paz con intendentes en Casa Rosada. Firma de convenios y respuesta a dirigentes piqueteros. Foto A24.com

En declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada, el exministro de Desarrollo Social y actual intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, expresó su apoyo a las medidas tomadas por Tolosa Paz y el gobierno nacional, de dar de baja los planes cuyos beneficiarios no validen sus datos y negó que haya un ajuste o caída de planes sociales, como denunció Unidad Piquetera.

"No hay caída de planes, he sido yo quien ha pedido el informe a la AFIP para cruzar datos. Hay dos caminos con aquellos beneficiarios Plan Potenciar, primero cuidarlos, segundo darle oportunidades en función que ese plan pueda incorporarlos al empleo formal, y nadie tiene que quejarse", dijo Zabaleta.

El exministro recordó que durante su gestión que precedió a Tolosa Paz "habíamos comenzado con auditorias de los planes para confirmar que los beneficiarios realizaban contraprestaciones, a través de universidades públicas" y destacó que después "Victoria decidió validar en plataformas biométricas. Está bien porque esos recursos van a pasar al sector productivo. Comprar máquinas de coser, amasadoras, herramientas" para las cooperativas de trabajo como una forma de inserción laboral.

"Todos sabemos que Argentina tiene dificultades por la inflación y los salarios que no alcanzan, pero mientras tanto este es el camino, está bien las medidas que está tomando el Gobierno", dijo Zabaleta.

Las declaraciones fueron formuladas en el marco de un acto de lanzamiento del programa MejorAr Tu Hogar, en el que la ministra firmó convenios con 15 municipios para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas en situación de emergencia y de personas vulnerables y discapacitadas que requieren cuidados específicos. El programa contempla una financiación de 10 millones de dólares con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) para la instrumentación.

Participaron de la firma los intendentes de los municipios de Almirante Brown, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, Ituzaingó, Malvinas Argentinas, Moreno, San Fernando, San Miguel y Tigre.