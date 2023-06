Tras el cierre de listas, Cristina Kirchner recibió a Daniel Scioli en el Senado de la Nación

"Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más", destacó la vicepresidenta.



Y luego, agregó: "Me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer".