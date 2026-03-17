La inflación mayorista cayó en febrero y el Gobierno celebró la cifra

La reacción de Caputo y de Milei en X

El ministro de Economía, Luis Caputo, se pronunció en redes sociales al conocer el dato de la inflación mayorista, que antecede a lo que pasa después con el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Caputo Luis

Según comentó el funcionario la suba mensual del IPIM es la "menor desde mayo de 2025", que en aquella oportunidad había registrado una baja de 0,3%.

"Asimismo, se trata de la tercera vez desde junio de 2020 en que el IPIM muestra una variación mensual de 1% o menor", celebró.

En su última entrevista pública a la señal de TN, el pasado viernes 13 de marzo, el ministro reconoció una "ralentización" en el proceso de desinflación pero volvió a insistir en que la "inflación va a terminar convergiendo a los niveles internacionales más tarde o más temprano pero así va a ser" porque, segú dijo, "se siguen haciendo los deberes, no hay déficit fiscal, hay una política monetaria acorde: la inflación va a terminar convergiendo a los niveles internacionales más tarde o más temprano pero así va a ser".

En cuanto a si el descenso del número de la inflación a 0 se dará en agosto, como habían pronosticado junto al presidente Javier Milei, Caputo dijo: "Podría ser, es muy difícil predecir el cuándo en los índices. No me preocupa porque es un tema de tiempos, si no será agosto, será septiembre o será octubre".

El dato de la inflación mayorista vuelve entonces a dar una buena señal para el equipo económico en búsqueda de reducir el IPC a 0.

caputo milei

También el presidente festejó el dato a través de las redes. "Inflación mayorista a la baja", publicó junto a los datos del informe del Indec. "Toto (Caputo), por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina", celebró el jefe de Estado.

Cómo le fue a cada rubro

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 0,27%; “Alimentos y bebidas”, con 0,26%; “Productos agropecuarios”, con 0,24%; “Productos refinados del petróleo”, con 0,23%; y “Energía eléctrica”, con 0,12%.

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 0,7% en el mismo período, que se explica por la suba de 0,9% en los “Productos nacionales” y la baja de 2,6% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 0,7% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 1,0% en los “Productos primarios” y de 0,6% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

El índice de precios al consumidor (IPC) de febrero

El índice de precios de febrero fue 2,9% respecto al mes anterior y en la comparación anual registró 33,1%, La suba se vio impulsada por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

De esta manera, este índice se colocó 0,2 puntos porcentuales (p.p.) por encima de lo previsto tras empatar el mismo dato de enero. En la comparación anual, también superó las estimaciones por 0,7 p.p. Además, en el primer bimestre del año la inflación ya acumula un 5,9%.