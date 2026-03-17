Nueva renuncia en el gobierno de Milei: se fue el director ejecutivo de la ANSES

"Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo", indicaron en el comunicado.

WhatsApp Image 2026-03-17 at 15.14.37

Bearzi, economista cercano al ministro Luis Caputo y con experiencia en finanzas y gestión del FGS, había sido designado justamente para fortalecer la administración del fondo y la orientación técnica del organismo.

Las renuncias anteriores en el cargo fueron las de Osvaldo Giordano, desplazado en febrero de 2024 tras el voto en contra de su esposa, la diputada Alejandra Torres, a la Ley Ómnibus en el Congreso.

También la de Mariano de los Heros, cesado en febrero de 2025 luego de mencionar públicamente la posibilidad de una reforma previsional que no formaba parte de la agenda oficial del Gobierno.