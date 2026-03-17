Nueva renuncia en el gobierno de Milei: se fue el director ejecutivo de la ANSES

Fernando Bearzi renunció este martes a su cargo de director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), luego de haber asumido en febrero de 2025, en reemplazo de Mariano de los Heros.
Fernando Bearzi había asumido en febrero de 2025. Su reemplazo será Guillermo Arancibia.
Nueva renuncia en el Gobierno de Milei: se va Fernando Bearzi director ejecutivo de la Anses
Fernando Bearzi renunció este martes a su cargo de director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), luego de haber asumido en febrero de 2025, en reemplazo de Mariano de los Heros.
Con su salida, se convirtió en el tercer funcionario en dejar ese puesto desde que comenzó el mandato de Javier Milei en la presidencia.
Según lo informado por fuentes oficiales, Bearzi presentó esta tarde su dimisión ante las autoridades del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
En consecuencia, la misma cartera anunció a su reemplazante: será Guillermo Arancibia, quien hasta el momento se desempeñaba como subdirector ejecutivo de Prestaciones en el organismo y cuenta con trayectoria previa en ANSES.
"Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo", indicaron en el comunicado.
Bearzi, economista cercano al ministro Luis Caputo y con experiencia en finanzas y gestión del FGS, había sido designado justamente para fortalecer la administración del fondo y la orientación técnica del organismo.
Las renuncias anteriores en el cargo fueron las de Osvaldo Giordano, desplazado en febrero de 2024 tras el voto en contra de su esposa, la diputada Alejandra Torres, a la Ley Ómnibus en el Congreso.
También la de Mariano de los Heros, cesado en febrero de 2025 luego de mencionar públicamente la posibilidad de una reforma previsional que no formaba parte de la agenda oficial del Gobierno.