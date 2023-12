Tras el DNU, Milei se concentra en la Ley ómnibus que enviará al Congreso y evalúa nombres para la Corte Suprema

Según pudo saber A24.com, aún no está decidido por el Gobierno la reversión del impuesto a las ganancias, ya que es un tema que está siendo negociado con las partes involucradas: gobernadores, gremios y legisladores de la oposición; Milei quiere que salga con apoyo político y consenso, Por eso, enviará de haber acuerdo, un proyecto de ley aparte de la ley ómnibus.

Dentro del paquete de leyes entrará la derogación de la ley de movilidad jubilatoria, para empezar a negociar una nueva fórmula. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo se compromete a pagar aumentos (bonos) por decretos a los jubilados para compensar la pérdida del poder adquisitivo por el descalabro inflacionario, dijo una alta fuente a este portal.

La Ley Omnibus incluye además reformas impositivas, electorales (la eliminación de las PASO, boleta única, reformas políticas y de la justicia.

Milei y el gabinete también tienen en estudio un proyecto de recorte de ingresos de todos los funcionarios políticos, aunque no está claro si eso entrará en el paquete de leyes o será por decreto, para bajar el sueldo desde el Presidente, y todos los funcionarios públicos para abajo, pasando también a los otros dos poderes del Estado: Legislativo y Judicial.

"Si, están trabajando en ese tema", se limitó a confirmar una alta fuente de la Casa Rosada. Pero todavía están viendo como se aplica

Confirmado: El DNU de Milei entra en vigencia el 29 de diciembre

Cadena nacional de Javier Milei: mensaje breve y con todo el gabinete

En tanto, mientras la polémica por el DNU de desregulación, ya llegó al Congreso, donde la oposición y sectores sociales como la CGT anticiparon su férreo rechazo y preparan medidas de fuerza y hasta un posible paro general, en la Casa Rosada confirmaron a A24.com que el DNU entra en vigencia en 8 días después de publicado en el Boletín Oficial.

Según aseguró a A24.com un alto funcionario de la Casa Rosada, al tanto de la elaboración del decreto anunciado el miércoles en Cadena Nacional por el Presidente, "no fue un error" no haber incluido la frase con la fecha de entrada en vigencia de la norma, sino que es algo que no tiene mayor importancia, porque según lo manifiesta el Código Civil, por ley todo DNU entra en vigencia a los 8 días de haber sido publicado en el Boletín oficial.

Por ese motivo, aseguró la fuente a este portal, el DNU de desregulación, al ser publicado este 21 de diciembre, entrará automáticamente en vigencia el próximo 29 de diciembre de 2023, con todos los cambios y derogación de leyes como la de contratos de alquiler, tarjetas de crédito, reforma laboral, obras sociales y prepagas.

Aunque cerca de Milei son conscientes de que habrá muchas presentaciones judiciales por inconstitucionalidad, esperan conseguir el apoyo de los legisladores de Juntos por el Cambio y de algunas provincias, para que el DNU pase sin problemas el tratamiento de la Comisión Bicameral.

La relación con el parlamento la sigue manejando el ministro del Interior, Guillermo Francos, en coordinación con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, y los jefes de bloques de LLA.

Corte Suprema: Milei ya busca candidato para la quinta silla y no descarta a un candidato libertario

En la Casa Rosada reconocen que definir al candidato para ocupar el lugar que dejó vacante en la Corte Suprema de Justicia la ex jueza Elena Highton de Nolasco, "no es una urgencia". Pero ya empezaron a sondear a distintos sectores en la búsqueda de un candidato.

En los pasillos de Balcalce 50 trascendió que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ya está hablando con distintos sectores, recibiendo sugerencias. Cerca de Milei no descartan presentar a "un candidato propio que represente las ideas libertarias".

"Estamos recibiendo sugerencias de distintos actores del mundo de la justicia y otros espacios. No descartamos tener candidatos propios que representen la identidad del espacio, que representen las ideas libertarias" señalan en la Casa Rosada. ¿Será una mujer? "Es indistinto el género y la ley de cupo no debería existir, porque el trato es igual ante la ley", confirmaron las fuentes oficiales.