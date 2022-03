Tras la aprobación del acuerdo con el FMI, Alberto Fernández habló sobre las diferencias del Gobierno

¿Qué dijo Alberto Fernández tras la aprobación del acuerdo con el FMI?

“Lo que tenemos que hacer es unirnos para resolver los problemas, porque todo tiene sentido en la política si se hace para mejorar las condiciones de vida de la gente. Para otra cosa la política no tiene sentido”, aseguró el Presidente.

“Ayer empezamos a resolver la deuda con el FMI. Deuda que no heredamos, que si hubiésemos estado gobernando no hubiese tomado, de hecho no quise tomar lo que quedaba pendiente, pero son problemas que debemos resolver”, sostuvo.

Se aprobó el acuerdo con el FMI

Sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en el recinto, el Senado de la Nación aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno nacional podrá refinanciar la deuda que mantiene con el organismo por 45 mil millones de dólares.

La votación se resolvió sobre el filo de la medianoche. La titular de la Cámara Alta, que inauguró el debate a las 14, se ausentó al momento de la votación del proyecto enviado por el oficialismo, sancionado por 56 votos a favor contra 13 votos en contra y 3 abstenciones.

El texto que se aprobó surgió de un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que la semana pasada resolvió dar su apoyo para que la Argentina no entre en un default. El kirchnerismo no acompañó la iniciativa.

La condición que puso en su momento la oposición fue quitar del proyecto el plan económico que acompañaba el refinanciamiento, dejando como único artículo el siguiente: "Apruébanse, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el 'Programa de Facilidades Extendidas' a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación de los vencimientos del 'Acuerdo Stand By' oportunamente celebrado en 2018 y el fortalecimiento de las reservas internacionales".