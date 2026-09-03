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Tras regresar de su visita a Chile, Milei graba la cadena nacional por Malvinas

El Presidente reunió a todo su Gabinete en el Salón Blanco de la Casa Rosada para filmar el mensaje que se emitirá este jueves a las 21.

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Milei estará acompañado por todo su Gabinete durante la cadena nacional. (Foto: archivo).

Milei estará acompañado por todo su Gabinete durante la cadena nacional. (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei grababa esta tarde el mensaje que se emitirá por cadena nacional a las 21 de este jueves, en el que abordará el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Para la filmación, el mandatario estuvo acompañado por todos los integrantes de su Gabinete.

Leé también Javier Milei hablará el jueves por cadena nacional sobre el tema Malvinas
Javier Milei informó al gabinete que el jueves hablará al pueblo argentino sobre la causa Malvinas en un discurso por cadena nacional (Foto: Presidencia).

Los ministros habían sido convocados desde las 16 al Salón Blanco de la Casa Rosada, donde se realiza la grabación del discurso. Se trata de una modalidad que Milei ya había utilizado en septiembre de 2025, cuando reunió a todo su equipo de gobierno para anunciar por cadena nacional el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitió a la Argentina salir definitivamente del cepo.

Tras arribar de Chile, Milei se dirigi&oacute; a Casa Rosada para grabar el mensaje presidencial. (Foto: archivo).

Tras arribar de Chile, Milei se dirigió a Casa Rosada para grabar el mensaje presidencial. (Foto: archivo).

El jefe de Estado arribó alrededor de las 15.40 a Aeroparque, luego de haber desarrollado durante la mañana distintas actividades en Chile. Allí participó del Foro de Madrid, donde cuestionó al socialismo, y mantuvo una reunión bilateral con el presidente chileno, José Antonio Kast.

Durante la grabación en el Salón Blanco de Balcarce 50, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis “Toto” Caputo (Economía), Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Pablo Quirno (Cancillería) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

También participaron de la grabación el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, en representación del sector legislativo.

Los dichos de Trump

La decisión del Gobierno de realizar una cadena nacional sobre Malvinas se conoció luego del guiño del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien puso en duda la histórica posición de Washington frente al conflicto bélico.

La Casa Blanca mantiene una postura de "neutralidad" sobre la disputa, aunque Estados Unidos nunca expresó un respaldo concreto a los reclamos argentinos para recuperar las islas ni impulsó, al menos hasta ahora, un canal de diálogo entre la Argentina y Londres.

En los últimos días, Trump volvió a referirse al conflicto y mantuvo una posición ambigua sobre su postura respecto de las Malvinas. Al mismo tiempo, cuestionó al Reino Unido por la falta de apoyo militar durante la guerra en Irán.

“Estuve allí en 1982. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, afirmó el presidente estadounidense durante una entrevista con un medio inglés.

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