Tras regresar de su visita a Chile, Milei graba la cadena nacional por Malvinas

También participaron de la grabación el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, en representación del sector legislativo.

Los dichos de Trump

La decisión del Gobierno de realizar una cadena nacional sobre Malvinas se conoció luego del guiño del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien puso en duda la histórica posición de Washington frente al conflicto bélico.

La Casa Blanca mantiene una postura de "neutralidad" sobre la disputa, aunque Estados Unidos nunca expresó un respaldo concreto a los reclamos argentinos para recuperar las islas ni impulsó, al menos hasta ahora, un canal de diálogo entre la Argentina y Londres.

En los últimos días, Trump volvió a referirse al conflicto y mantuvo una posición ambigua sobre su postura respecto de las Malvinas. Al mismo tiempo, cuestionó al Reino Unido por la falta de apoyo militar durante la guerra en Irán.

“Estuve allí en 1982. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, afirmó el presidente estadounidense durante una entrevista con un medio inglés.