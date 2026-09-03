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Escondía cuatro kilos de cocaína en carpinchos de peluche y cayó por un insólito detalle

La sospechosa, mayor de edad, formaba parte de un contingente que viajaba en un micro que había partido desde Orán, Salta, con destino a San Carlos, Mendoza.

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Integrantes de la Gendarmería Nacional inspeccionan bultos

Integrantes de la Gendarmería Nacional inspeccionan bultos, peluches y paquetes rectangulares decomisados a un costado del camino. (Foto: Gendarmeria)

Una mujer que viajaba hacia Mendoza en un tour de compras fue detenida este miércoles durante un control de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en Catamarca. La sospechosa fue atrapada luego de que los efectivos descubrieran que transportaba casi 50 kilos de marihuana y más de 4 kilos de cocaína ocultos dentro de carpinchos de peluche.

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La avioneta fue encontrada en un sector de humedales. (Foto: Agencia NA)

El procedimiento se realizó durante la mañana sobre el kilómetro 628 de la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad catamarqueña de La Merced. Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, la sospechosa, mayor de edad, formaba parte de un contingente que viajaba en un micro que había partido desde Orán, Salta, con destino a San Carlos, Mendoza.

Efectivos del Escuadrón 67 “Catamarca”, con apoyo de personal de las Unidades de Inteligencia de Gendarmería, realizaban un control vial de rutina cuando interceptaron el colectivo. El procedimiento comenzó con el control de la documentación del vehículo, los conductores y los pasajeros. Posteriormente, los agentes avanzaron con la inspección de la mercadería y las pertenencias que trasladaban las personas a bordo.

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El procedimiento se realizó durante la mañana sobre el kilómetro 628 de la Ruta Nacional 38.

Fue entonces cuando los gendarmes revisaron un bulto perteneciente a una de las pasajeras. En su interior encontraron varios peluches de diferentes formas y tamaños, entre ellos figuras de carpinchos o capibaras. Los agentes advirtieron rápidamente algunas anomalías: los muñecos tenían un peso excesivo para su tamaño y algunos emanaban un fuerte olor compatible con cannabis.

Ante las sospechas, se dio intervención al Juzgado Federal N°1 y a la Fiscalía Federal N°1 de Catamarca, que autorizaron la apertura de los juguetes. Cuando los efectivos retiraron el relleno de los peluches, descubrieron en su interior ladrillos con una sustancia vegetal y otros paquetes que contenían una sustancia blanca compacta.

Cuánta droga encontraron escondida dentro de los peluches

Especialistas de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería realizaron las pruebas de campo correspondientes para determinar qué contenían los paquetes. Los narcotest confirmaron que se trataba de 49,937 kilos de marihuana y 4,265 kilos de cocaína. En total, la mujer llevaba más de 54 kilos de droga escondidos entre los peluches.

Los agentes avanzaron con la inspecci&oacute;n de la mercader&iacute;a y las pertenencias que trasladaban las personas a bordo.

Los agentes avanzaron con la inspección de la mercadería y las pertenencias que trasladaban las personas a bordo.

Tras el hallazgo, las autoridades judiciales ordenaron el secuestro de los estupefacientes y de otros elementos considerados de interés para la investigación. La pasajera, por su parte, quedó detenida por infracción a la Ley de Drogas, mientras la Justicia Federal avanzaba con la investigación para determinar el origen y el destino final de los estupefacientes.

En pocas palabras

  • Detienen mujer: Hallaron 49 kilos de marihuana y 4 kilos de cocaína en peluches.
  • Control de Gendarmería: El operativo se realizó en Catamarca sobre la Ruta Nacional 38.
  • Origen y destino: La droga iba en un micro desde Orán (Salta) hacia San Carlos (Mendoza).
Resumen generado por Thinkindot AI
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