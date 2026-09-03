Escondía cuatro kilos de cocaína en carpinchos de peluche y cayó por un insólito detalle

Ante las sospechas, se dio intervención al Juzgado Federal N°1 y a la Fiscalía Federal N°1 de Catamarca, que autorizaron la apertura de los juguetes. Cuando los efectivos retiraron el relleno de los peluches, descubrieron en su interior ladrillos con una sustancia vegetal y otros paquetes que contenían una sustancia blanca compacta.

Cuánta droga encontraron escondida dentro de los peluches

Especialistas de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería realizaron las pruebas de campo correspondientes para determinar qué contenían los paquetes. Los narcotest confirmaron que se trataba de 49,937 kilos de marihuana y 4,265 kilos de cocaína. En total, la mujer llevaba más de 54 kilos de droga escondidos entre los peluches.

Los agentes avanzaron con la inspección de la mercadería y las pertenencias que trasladaban las personas a bordo.

Tras el hallazgo, las autoridades judiciales ordenaron el secuestro de los estupefacientes y de otros elementos considerados de interés para la investigación. La pasajera, por su parte, quedó detenida por infracción a la Ley de Drogas, mientras la Justicia Federal avanzaba con la investigación para determinar el origen y el destino final de los estupefacientes.