Soledad Fandiño rompió en llanto al hablar del estrés y la culpa tras su cáncer de mama: "No lo puedo evitar"

En su descargo, la modelo reconoció las dudas que tuvo antes de presionar el botón de publicar, aunque remarcó la importancia de no endulzar los procesos de sanación: "Dudé en subir esto, pero es parte también de la vida real: a veces estamos arriba y otras veces no nos sentimos tan bien. Me gusta mostrar lo lindo pero siento que también se puede mostrar la parte que no se ve pero que también existe".

En esa misma línea, detalló las herramientas que implementa para mantenerse en eje: "Después del diagnóstico de cáncer de mama los médicos me recomendaron evitar el estrés, y es lo que intento cada día: hago mis respiraciones, medito, camino, hago ejercicio, yoga, pilates...".

Sin embargo, la actriz abrió el corazón sobre el quiebre que se produce cuando la contención no resulta suficiente: "A veces no puedo evitar estresarme por algo que me hace mal o por algo que alguien me dice, y es ahí cuando al estrés se le suma la culpa".

"La culpa de saber que estresándome me estoy haciendo mal a mí misma. Son emociones negativas que se retroalimentan y me cuesta mucho más salir de ahí porque me da culpa sentir estrés y me estresa la culpa… ¿Les pasa? ¿Qué hacen en momentos así?", concluyó, abriendo un debate sobre la salud mental y las presiones que enfrentan quienes atraviesan enfermedades de alto impacto.

El conmovedor mensaje de Soledad Fandiño tras haber sido operada de un cáncer de mama

A principios de 2025, Soledad Fandiño se sometió a una importante intervención quirúrgica. En ese momento, la actriz no dio detalles del motivo de la cirugía, pero luego reveló que inició en tratamiento contra un cáncer de mama.

"Hoy quiero compartir algo muy personal con ustedes, algo que quizás pueda ayudar a muchas mujeres. Hace poco pasé por una cirugía, una etapa de mi vida que comenzó cuando mi intuición me dijo que algo no estaba bien, a veces nuestro cuerpo nos habla de manera sutil, y es importante escucharlo. Es diagnostico de cáncer de mama no es fácil. Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo", sostuvo.

A partir de su relato, Soledad recibió miles de mensajes de apoyo. Ante la solidaridad de sus fans, la actriz decidió publicar un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores.

"Quiero agradecer de corazón el apoyo y el cariño que recibí en las últimas horas. No tengo palabras para describir lo que significa para mí sentirme acompañada en este momento de mi vida", afirmó.

Sole aprovechó para destacar la importancia de realizar los estudios a tiempo para prevenir esta enfermedad. "Es especialmente importante recordar que estamos en octubre, el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Aprovechemos este tiempo para informarnos, cuidarnos y apoyar a quienes están atravesando esta lucha. Juntos somos más fuertes", cerró.