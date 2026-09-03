En pleno conflicto económico con Alexis Mac Allister, Cami Mayan lanzó un curso para tener su cola: "Vale..."

En total, quienes compren el programa acceden a " 24 clases grabadas para ocho semanas de tareas". Además, se incluyen "explicaciones de cada movimiento", ya que " antes de ejecutar, Cami y el equipo te muestran como se hace".

El acceso se obtiene mediante un pago único de 35 mil pesos y permite ingresar al contenido de manera ilimitada. "Entrenás a tu ritmo las veces que quieras", se destaca dentro de las condiciones.

De esta manera, Mayan suma una nueva propuesta a su actividad como influencer y continúa desarrollando proyectos vinculados al mundo del entrenamiento y el bienestar. La creadora de contenido ganó una gran exposición pública durante los últimos años y logró construir una comunidad propia en redes sociales.

Cómo fue la separación de Cami Mayan y Alexis Mac Allister

La separación de Cami Mayan y Alexis Mac Allister ocurrió en diciembre de 2022, después de unos cinco años de relación. Ambos habían convivido en Inglaterra mientras el futbolista desarrollaba su carrera en Europa.

El final fue especialmente conflictivo porque, poco después de la ruptura, Mac Allister blanqueó su relación con Ailén Cova, una amiga de ambos y cercana al futbolista desde la adolescencia. Mayan contó públicamente que la situación le resultó muy dolorosa y, además, denunció que algunas de sus pertenencias no regresaron a Buenos Aires tras la mudanza.

A partir de ahí comenzó también el conflicto económico. Mayan inició un reclamo judicial por una compensación económica, argumentando que durante los años de convivencia acompañó el proyecto profesional de Mac Allister y puso en pausa parte de su propio camino. Ella misma explicó: “Total. Es eso. Ya todos saben dónde estuve y lo que hice”.

El reclamo se inició en 2023 y continúa en la Justicia. Además, hubo una disputa sobre dónde debía tramitarse la causa: Argentina o Reino Unido, justamente porque la figura de la compensación económica existe en la legislación argentina.

Por su parte, Mac Allister negó que hubiera una relación paralela y sostuvo que la separación y las cuestiones posteriores quedaron en manos de la Justicia.