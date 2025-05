Tras votar, Adorni habló del falso video y cruzó a Macri: "Es repudiable que acusen a una fuerza política"

Más tarde, Manuel Adorni se refirió a la polémica que marcó la jornada electoral: el video falso generado con inteligencia artificial que mostraba a Mauricio Macri anunciando la supuesta baja de la candidatura de Silvia Lospennato, hecho por el que el PRO responsabilizó a La Libertad Avanza.

“Es repudiable que acusen a nuestra fuerza política”, expresó Adorni y aseguró que “está lleno de videos con pavadas, con fake news y con Inteligencia Artificial. También circulan videos falsos de otras fuerzas, incluso míos”.

Y agregó: “Por supuesto que lo deseable es que eso no pase, pero cuando pasa es repudiable que se señale a un espacio político como responsable”.

Finalmente, volvió a desligar al oficialismo nacional del hecho judicializado y minimizó el impacto de la acusación: “¿Denuncia por qué? Hay gente en las redes que hace de todo. No hay que hacer tanto escándalo”.

Javier Milei votó en las elecciones de CABA y le respondió a Mauricio Macri: "Está hecho un llorón"

En línea con su vocero, el Presidente se refirió al video generado con inteligencia artificial que mostraba a Silvia Lospennato renunciando a su candidatura. "Macri está hecho un llorón, está muy de cristal", dijo.

Esta mañana, en el desayuno del PRO, Macri dijo que lo sucedido "fue cosa de loquitos" y no simplemente un acto aislado de algunos tuiteros: "Esto que han hecho no les va a funcionar. Justamente lo que necesitamos para sacar el país adelante no es un grupo de loquitos".

Y agregó: "Necesitamos gente equilibrada que realmente use todo este esfuerzo que están poniendo todos los argentinos para salir adelante, generando confianza y responsabilidad. Y lamento profundamente porque en todos los años que vengo haciendo política tuvimos que hablar de esto una mañana de la elección”.