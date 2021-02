Trotta: "Calculamos que en 3 meses vamos a tener a todo el personal docente vacunado"

Nicolás Trotta sobre la vacunación al personal docente

A horas de que en 12 provincias comiencen las clases presenciales, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, se refirió al plan de vacunación a docentes y señaló: "Calculamos que en 3 meses vamos a tener a todo el personal vacunado".

"Es un paso muy importante seguir construyendo confianza. Esperamos que el proceso de vacunación comience esta semana de manera escalona en distintos puntos del país, en total hay 1.450.000 personas entre personal docente y no docente", dijo el funcionario nacional en declaraciones a Radio Mitre.

En ese sentido, Trotta afirmó: "Calculamos que entre meses todos estarán vacunados", al tiempo que aseguró que los docentes que quieran recibir la inmunización deberán inscribirse para ordenar la vacunación de acuerdo al plan establecido por el Ministerio que lidera.

"Tenemos que sostener la presencialidad cuidada con la llegada del invierno, estamos contrarreloj. Por eso priorizamos a los docentes, porque la escuela es un espacio donde se garantizan los derechos", dijo el ministro, aunque admitió que "pueden existir retrocesos pero tiene que ser por un tiempo determinado, con evaluación".

Para finalizar, en referencia al escándalo por el vacunatorio VIP, Trotta afirmó que fue "una grave equivocación" y agregó: "El Gobierno actuó rápido, es muy importante que sea un esquema transparente".

"No me vacuné, lo haré cuando la autoridad lo disponga. Mi padre se vacunó hace una semana con turno, mi madre no se vacunó, mis suegros tampoco", concluyó el funcionario nacional.