"Tuve problemas con todos los presidentes": Ricardo Lorenzetti habló con Novaresio de su experiencia en la Corte

"La Corte debe ser integrada, el decreto no fue una buena decisión", opinó y recordó que cuando el expresidente Mauricio Macri utilizó el mismo mecanismo para nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti luego retrocedió con la medida: "Lo hizo, creo que él lo entendió y lo envió al Congreso", señaló sobre la convalidación que después tuvieron los jueces por ambas cámaras.

En el caso de la votación en contra de García Mansilla y de Lijo en el Senado, Lorenzetti remarcó que "el Congreso opinó más sobre el decreto que sobre los candidatos". "Si las instituciones funcionan está bien aunque no nos gusten lo que decidan", comentó.

Respecto a la decisión de García Mansilla de renunciar a su cargo tras el rechazo del Senado, Lorenzetti consideró que se trató de "una decisión muy personal" y destacó que el ahora exjuez "hizo lo que consideró razonable". "Con nosotros fue una excelente persona, se movió muy bien, no tuvimos ningún inconveniente", confió.

El vínculo con los presidentes

Consultado por el vínculo que mantiene con el presidente Javier Milei, Lorenzetti describió que "hoy no es conflictivo" y confió que "no tenemos problemas de interferencias". "Lo que hay son problemas históricos: el problema de la autonomía presupuestaria, el problema de la integración del poder judicial, la Corte no está integrada, los tribunales de grado tampoco, faltan recursos", contrastó.

"Yo he hablado con todos los presidentes y creo que todos hacen un esfuerzo, pero lo que nos faltan a los argentinos son instituciones que funcionen periódicamente más allá de las circunstancias electorales", planteó.

Además, sobre su relación con los cinco presidentes que trató desde que integra la Corte Suprema, reconoció: "Yo tuve problemas con todos" y consideró que "es importante que la Corte tenga problemas con los demás poderes".

"Cuando se diseñó el sistema de poderes, se diseñó para que haya desconfianza, controles, contrapesos. Si yo saco un fallo y ese fallo no le gusta y es lógico que se enojen. Yo asumí en 2004 y a los 6 meses me habían declarado persona no grata en un conflicto que tuvimos con Santa Cruz", rememoró luego de que Novaresio recordara que fue propuesto en su cargo por el entonces presidente Néstor Kirchner.

"Es importante que la Corte tenga independencia, la Corte ha pasado por cinco presidentes y mantiene la línea", sentenció,

Una reflexión sobre la Inteligencia Artificial

"Uno puede hablar con la persona que va a ser dentro de unos años o puede hablar con la persona que falleció. Eso empieza a generar una cantidad de problemas psicológicos muy interesantes y muy difíciles de manejar porque cada uno se encierra en su propio mundo", señaló Lorenzetti en una reflexión sobre la Inteligencia Artificial.