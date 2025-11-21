Renovación en el Congreso: fijan la fecha para la jura de los nuevos diputados

¿Qué más se decide en esa sesión?

La Sesión Preparatoria tiene dos momento. El primero en que los diputados electos se presentan uno a uno ante el estrado para prestar juramento, una fórmula que pueden expresar de manera tradicional o con variantes autorizadas por el reglamento, de acuerdo con sus convicciones personales, políticas o religiosas.

En ese mismo encuentro, los diputados eligen a quienes ocuparán los principales cargos de conducción de la Cámara, un indicador clave del clima político y de los acuerdos entre bloques. La votación suele definir:

Presidencia de la Cámara de Diputados

Vicepresidencias 1°, 2° y 3°

Secretaría Parlamentaria

Secretaría Administrativa

Secretaría General

Otros cargos de apoyo institucional

El presidente de la Cámara -segundo en la línea de sucesión presidencial después del vicepresidente- actúa como articulador de la dinámica parlamentaria, define el ritmo de las sesiones, habilita debates y administra la vida interna del cuerpo.

Cómo será la jornada del 3 de diciembre en el Congreso

El cronograma suele contemplar una secuencia establecida tradicionalmente: