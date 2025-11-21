En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Congreso
Diputados
Tras las elecciones

Renovación en el Congreso: fijan la fecha para la jura de los nuevos diputados

La Cámara de Diputados convocó a la Sesión Preparatoria en la que los legisladores electos prestarán juramento y se definirán las nuevas autoridades del cuerpo. El encuentro marcará el inicio del recambio legislativo y de las negociaciones.

Renovación en el Congreso: fijan la fecha para la jura de los nuevos diputados. (Foto: archivo)

Renovación en el Congreso: fijan la fecha para la jura de los nuevos diputados. (Foto: archivo)

La Cámara de Diputados de la Nación dio el primer paso formal hacia la renovación parlamentaria prevista para diciembre de este año. A través de una comunicación oficial, la Secretaría Parlamentaria informó que el próximo 3 de diciembre de 2025, a las 13 horas, se llevará a cabo la Sesión Preparatoria, una instancia clave dentro del funcionamiento legislativo argentino, donde se toman juramento los legisladores electos en los comicios nacionales y se eligen las nuevas autoridades de la Cámara baja.

Leé también Santilli presentó su renuncia a la Cámara de Diputados y podrá asumir su rol como ministro del Interior
Santilli renunció a su banca en la Cámara de Diputados (Foto: archivo).

El aviso fue firmado por el Dr. Adrián Pagán, Secretario Parlamentario, y dirigido a todos los diputados y diputadas actualmente en funciones. El texto breve cumple con lo establecido por los artículos 1° y 45 del Reglamento de la Honorable Cámara, que regulan los pasos obligatorios para la conformación del nuevo período legislativo.

La convocatoria marca el inicio de un proceso institucional fundamental, ya que no solo implica la asunción formal de los representantes elegidos por la ciudadanía, sino también la reconfiguración del esquema de poder dentro del Parlamento.

Cada Sesión Preparatoria define la presidencia del cuerpo, las vicepresidencias, las secretarías y otros cargos estratégicos que ordenan el funcionamiento interno durante los siguientes dos años.

¿Qué más se decide en esa sesión?

La Sesión Preparatoria tiene dos momento. El primero en que los diputados electos se presentan uno a uno ante el estrado para prestar juramento, una fórmula que pueden expresar de manera tradicional o con variantes autorizadas por el reglamento, de acuerdo con sus convicciones personales, políticas o religiosas.

En ese mismo encuentro, los diputados eligen a quienes ocuparán los principales cargos de conducción de la Cámara, un indicador clave del clima político y de los acuerdos entre bloques. La votación suele definir:

  • Presidencia de la Cámara de Diputados

  • Vicepresidencias 1°, 2° y 3°

  • Secretaría Parlamentaria

  • Secretaría Administrativa

  • Secretaría General

  • Otros cargos de apoyo institucional

El presidente de la Cámara -segundo en la línea de sucesión presidencial después del vicepresidente- actúa como articulador de la dinámica parlamentaria, define el ritmo de las sesiones, habilita debates y administra la vida interna del cuerpo.

Cómo será la jornada del 3 de diciembre en el Congreso

El cronograma suele contemplar una secuencia establecida tradicionalmente:

  • Apertura de la sesión por parte del Secretario Parlamentario o la autoridad saliente.

  • Verificación del quórum de legisladores.

  • Jura de los diputados electos, con lectura de la fórmula correspondiente.

  • Elección de autoridades, que puede ser a mano alzada o por votación nominal, según lo resuelva el cuerpo.

  • Proclamación de las nuevas autoridades y puesta en funciones inmediata.

  • Definición de comisiones temporarias necesarias para el traspaso administrativo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Congreso Diputados Elecciones
Notas relacionadas
Una diputada libertaria "celebró" la caída de granizo y luego tuvo que salir a disculparse
La contundente explicación de un diputado "radical con peluca" sobre su pase a La Libertad Avanza
Tensión en el Congreso: una protesta de varios sectores generó caos de tránsito en el centro porteño

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar