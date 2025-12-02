Tres diputados de Catamarca abandonaron el bloque peronista y ahora hay empate con LLA por la primera minoría

El Gobierno firmo el gobernador de CAtamarca, Raul Jalil, el convenio de adhesión al nuevo regimen por el blanqueo de dólares del colchón. Foto Jefatura de Gabinete de Ministros. Casa Rosada..jfif

La confirmación del nuevo bloque se formalizó este martes, cuando Ávila, Nóblega y Monguillot comunicaron por escrito su decisión al presidente de Diputados, Martín Menem. “De mi mayor consideración: Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de informarle la constitución de un nuevo Bloque Parlamentario que llevará la denominación de ‘Elijo Catamarca’“, indicaron los legisladores en la misiva. Con esa presentación, quedó sellado el nuevo escenario parlamentario y el peronismo queda al borde de ser la segunda minoría.