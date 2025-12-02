Tres diputados de Catamarca abandonaron el bloque peronista y ahora hay empate con LLA por la primera minoría
El gobernador de Catamarca oficializó la salida de sus 3 diputados nacionales para conformar el bloque “Elijo Catamarca”, un movimiento que dejó a Unión por la Patria con 94 bancas y emparejó a La Libertad Avanza en la previa del recambio legislativo.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, retiró hoy a sus diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) para conformar un bloque propio, un movimiento que reconfiguró el mapa político de la Cámara de Diputados en la previa del recambio legislativo. Con esa jugada, La Libertad Avanza (LLA) quedó con la misma cantidad de legisladores y pelea por ser primera minoría.
El nuevo espacio, bautizado “Elijo Catamarca”, está integrado por Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega, quien asumirá como jefe de la bancada. La salida de estos legisladores reduce de 97 a 94 los integrantes de UxP y deja a los libertarios con 94 bancas. Con negociaciones por venir, el oficialismo busca ser primer minoría en la Cámara baja para asegurarse una posición dominante en la conformación de las 46 comisiones.
De esa manera, la oficialización del quiebre del bloque impacta en el esquema de distribución de cargos y refuerza el margen de maniobra del Gobierno en la Cámara baja. Jalil fue señalado desde el inicio como la pieza central en este movimiento, ya que su decisión podía alterar el orden parlamentario por completo.
La jugada también se inscribe en un proceso más amplio de reacomodamientos entre los gobernadores del norte. La semana pasada, el mandatario salteño Gustavo Sáenz reunió a colegas de la región para discutir la ampliación del espacio Innovación Federal o incluso la posibilidad de un interbloque con representantes de Tucumán, Misiones y Neuquén. El paso que dio Catamarca acelera ese armado y abre una nueva etapa en las negociaciones de poder dentro de Diputados.
La confirmación del nuevo bloque se formalizó este martes, cuando Ávila, Nóblega y Monguillot comunicaron por escrito su decisión al presidente de Diputados, Martín Menem. “De mi mayor consideración: Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de informarle la constitución de un nuevo Bloque Parlamentario que llevará la denominación de ‘Elijo Catamarca’“, indicaron los legisladores en la misiva. Con esa presentación, quedó sellado el nuevo escenario parlamentario y el peronismo queda al borde de ser la segunda minoría.