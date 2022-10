Un diputado tucumano confirmó que Manzur se va: "El presidente tendrá que buscarle un reemplazante"

image.png

Por otro lado, el legislador desestimó que Manzur fuera a tomar una licencia en el cargo que ocupa actualmente para encarar la campaña electoral en su provincia y luego volver. Es una idea que circuló en los pasillos de la Rosada "Es poco serio, como sostienen algunos medios, decir que va a pedir una licencia cuando tenemos los problemas que tenemos, cuando hay una inflación galopante. Se deberían haber dado cuenta antes lo que valía como jefe de Gabinete”.

Cisneros fue uno de los legisladores que bloque el pago de Ganancias de los jueces y trabajadores del poder judicial. “Lo rechacé porque soy coherente con mi postura gremial desde hace muchos años. Nosotros, los bancarios, le hicimos 14 paros al gobierno nacional de Cristina Kirchner porque entendíamos que el salario no es ganancia. Y además porque en el Poder Judicial no todos son jueces. Hay miles de trabajadores que no merecen pagar. Además no me parecía oportuna la sesión, creo que el asunto debería haber tenido otro tipo de discusión. No era el momento de hacerlo”, explicó Cisneros

El legislador además fue muy duro con el peronismo y con la conducción del partido "No estamos bien, no funcionamos bien. No es ningún secreto”, sentenció. Pero también criticó a la Cámpora: "Había responsables de organismos que manejan cajas importantes como Pami, Anses y Aerolíneas Argentinas que tampoco funcionaban. Y ahí están".

Y redobló la apuesta: "Cuando fue el conflicto para la firma del acuerdo con el FMI, se deberían haber ido: los de la Cámpora, digo. Yo no le reconocí ningún atributo para conducir el bloque a Máximo Kirchner. Llegó a ahí y se fue como se fue. Los peronistas por lo general no renunciamos, le damos hasta el final”.