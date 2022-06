Un exdirector de la RAE apuntó contra Axel Kicillof tras sus dichos sobre el lenguaje inclusivo

Cabe recordar que durante un acto llevado a cabo en Tecnópolis, el gobernador participó de la promesa de lealtad a la Bandera y motivó a los alumnos a “rebelarse” a que hablen como quieran y desean. Asimismo, expresó: “Las rebeldías importantes son como las de Belgrano, que decidió crear la Bandera no para él, sino para todos y todas. Rebelarse y hacer lo que uno piensa que está bueno para los demás significa muchas veces no hacer caso, no por capricho, sino pensando en los otros”.