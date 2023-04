"No hubo ninguna respuesta del Ministerio de Desarrollo Social. Si no hay respuesta, le daremos continuidad al plan de lucha con un acampe el 18, 19 y 20 de abril próximo", dijo a Télam el referente de UP Eduardo Belliboni, e indicó que el sitio del acampe será "a definir".

La protesta de hoy tuvo epicentro en el Obelisco porteño y a lo largo de la avenida 9 de Julio, en tanto que manifestantes de la UP se concentraron también en los accesos al Puente Pueyrredón, en la intersección de la Ruta 197 y Panamericana, en las inmediaciones de los puentes La Noria y Saavedra y en algunos accesos a la Autopista La Plata-Buenos Aires, según informaron las organizaciones.

05-04-2023_unidad_piquetera_realiza_una_jornada (1).jpg Unidad Piquetera realizó cortes en todo el país y anunció un acampe para la tercera semana de abril. (Foto: Télam)

Nuevo acampe piquetero: los motivos y cuándo será

"El Gobierno lleva adelante una política de ajuste que hambrea a los trabajadores y saquea a los jubilados. Una política que se profundizará en las próximas semanas, luego del planteo del FMI de profundizar el ajuste con bajas masivas en planes sociales y recortes de los presupuestos en todos los rubros: previsión social, salud, educación y la obra pública", señalaron desde la Unidad Piquetera.

La organización señaló que se realizaron en total "128 cortes en todo el país", que incluyó la interrupción de los distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires.

Algunos de los puntos de la protesta estuvieron en provincia de Buenos Aires (ruta 11 Mar del Plata, ruta 9 y ruta 188 de San Nicolás, ruta 3 de Bahía Blanca y Puente Colgante de Necochea), en San Juan, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta y Tierra del Fuego.

"Un gran piquete nacional contra el hambre, contra la política que deja 18 millones de pobres y una indigencia que no baja. Es decir, contra la política de ajuste del Gobierno nacional", dijeron a Télam voceros de la UP.