Unión por la Patria: Massa esperará los resultados con los principales candidatos, pero no estarán ni Cristina ni Alberto

Más tarde se espera la llegada del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el diputado y primero en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, que tenían armadas sus oficinas para esperar los resultados del escrutinio provisorio.

Bunker UP, Expectativas a la espera de los primeros resultados de las PASO. Foto A24.com

Esta vez no se esperaba la asistencia del presidente Alberto Fernández, que permaneció toda la jornada luego de votar, en la residencia de Olivos, ni de la vicepresidenta Cristina Kirchner; lejos del centro de cómputos nacionales, eligió quedarse en su provincia, Santa Cruz, adonde este domingo también se elegía gobernador.

bunker Union por la Patria. Foto Prensa UP.jpeg

Hay expectativas en la carpa de prensa, ubicada frente al edificio, entre cafés y medialunas. Más de un centenar de periodistas acreditados se preparaban para cubrir las elecciones primarias, esperaban los primeros resultados.

Según confirmaron fuentes del oficialismo a A24.com, Massa llegará al búnker alrededor de las 20.30, y esperará los primeros resultados desde un salón ubicado en el segundo piso del edificio vidriado de la calle Corrientes.

En un piso inferior, el resto de dirigentes y precandidatos compartirán un salón con comodidades que incluyen sándwiches, medialunas y café. Se anticipa una larga noche de espera por las primeras tendencias debido a las demoras previstas en la votación tanto en CABA, debido a problemas en la votación electrónica para cargos locales, como en la provincia de Buenos Aires, donde se esperan demoras en el cierre del escrutinio debido a la cantidad de cargos en juego.

En UP señalaron que no confían en las encuestas a boca de urna y las expectativas eran una pelea voto a voto con la oposición, en un escenario de tres tercios, entre UP, JxC y la Libertad Avanza.

carpa de prensa del búnker FDT.jpg

Después de su voto en una escuela de Tigre por la mañana, Massa se reunió en su casa en ese distrito bonaerense con el gobernador Kicillof y el precandidato a jefe de Gobierno porteño de UP, Leandro Santoro. Analizaron el progreso de las elecciones primarias, en las cuales el oficialismo no solo decide candidaturas para las elecciones generales de octubre, sino también el liderazgo interno.

En los cálculos de UP, esperaban con expectativas que Massa logre imponerse como el candidato a presidente más votado, más allá de una eventual derrota del sello oficialista Unión por la Patria, aunque el escenario de tres tercios también ubicada al libertario Javier Milei entre los posibles tres primeros lugares de candidatos presidenciales más votados.

El primer vocero en el búnker de UP, fue el ministro de Turismo y precandidato a legislador porteño, Matías Lammens, y estaba previsto que pasen distintos dirigentes como Daniel Scioli, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, entre otros.

En el búnker de UP, la incertidumbre reinaba al analizar los efectos en el voto de este domingo debido a los recientes eventos de inseguridad que causaron conmoción política y forzaron un final abrupto de la campaña sin actos de cierre. Tanto el oficialismo como la oposición anticipaban una larga noche de espera hasta obtener las primeras tendencias del escrutinio provisorio, en un clima de incertidumbre tanto a nivel nacional como en los resultados de la provincia de Buenos Aires, el principal bastión electoral del peronismo y kirchnerismo.