El ahijado de Ginés admitió que él y su esposa recibieron la vacuna pese a no ser de riesgo ni estratégicos

El primo y ahijado de Ginés González García, Pablo Humberto González, habló con A24 (Foto: captura de TV).

El primo y ahijado de Ginés González García, Pablo Humberto González, habló este jueves en exclusiva con Equipo de Noticias por A24 donde admitió haber sido vacunado a pesar de no ser personal estratégico ni ser grupo de riesgo. Dijo que el ex ministro de Salud "se mandó un cagadón", pero desmintió haber movido influencias para que lo inmunicen.

"Ginés se mandó un cagadón grande como una casa, no correspondía lo que hizo. Tampoco soy Zannini, que se puso personal de salud", expresó en diálogo con Facundo Pastor y Mariana Contartessi.

"Tengo 57 años y me anoté el 9 de enero y me llamaron el 13 de enero. Fui al vacunatorio del hospital de San Nicolás. Mi esposa también se anotó y la vacunaron. Ella tiene 48 años. Me dieron un turno, fui y me vacuné", detalló.

Y agregó: "Llamen a los directores del hospital por qué me llamaron. Yo soy primo hermano de Ginés González García. Se debe estar enterando ahora que estoy vacunado. No tengo nada que ver con lo que está pasando.

El equipo de A24 recibió información de que consiguió la vacuna porque tiene contactos entre el personal del Hospital de San Nicolás, pero el pariente del exministro negó que haya pedido lo vacunasen. "De ninguna manera pedí que me inocularan", concluyó.