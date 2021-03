Vacunatorio VIP | Kicillof: "No pienso contratar a la Interpol para que esté detrás de cada jeringa"

Axel Kicillof (Fuente: Gobierno de la provincia de Buenos Aires)

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este lunes que se reforzarán los controles para que no se produzcan vacunaciones irregulares en el distrito, pero advirtió que no piensa "contratar a la Interpol para que esté detrás de cada jeringa".

"Va a haber en la página (del Gobierno) un botón para denunciar a aquellos que no cumplan o consigan la vacuna de la mano de alguien que no corresponda. Le vamos a pedir a los que tengan una enfermedad que firmen una declaración jurada, va ser muy difícil, pero no pienso contratar a la Interpol para que estén detrás de cada jeringa", enfatizó.

Al inaugurar las sesiones ordinarias de la Legislatura en La Plata, Kicillof advirtió: "Habrá una declaración jurada, con certificado médico, lo miraremos con detalle, pero hay que vacunar".

Además, resaltó que "este va a ser el año de la vacunación y de la reconstrucción de la provincia de Buenos Aires", y aclaró que la Provincia "no va a privatizar la vacuna".

En la Legislatura bonaerense, señaló: "Si bien es un acto electoral y algunos están en campaña, la campaña con la que estamos obsesionados, por la que no dormimos, es la campaña de vacunación, 24 horas por día todos los días".

"No me voy a olvidar y nuestro pueblo tampoco que algunos trataron de boicotear la vacuna", agregó Kicillof.