Viaje al centro de la cabeza de Santilli: estrategias, aliados y las experiencias pasadas del "Colorado" que llega a Provincia

“Si me necesitas ahí, no me voy a negar. Pero yo quiero otra cosa”. Esa frase se la dijo el ahora ex vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Fue el 2019 y así se terminó el sueño de el “colorado” de tener una chance para competir como Jefe de Gobierno de la Ciudad. La negociación, de ese entonces, fue porque Rodríguez Larreta necesitaba de todos los votos posibles para lograr una victoria en primera vuelta como ocurrió.