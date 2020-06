El vice de Salud bonaerense admitió que "compra" una cuarentena "hasta el 15 de septiembre"

Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonarense (Foto: archivo).

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, reconoció en las últimas horas que estaría de acuerdo con extender la cuarentena hasta mediados de septiembre si eso significara que el sistema sanitario no colapse ante el probable aumento de casos de COVID-19.

“Si podemos decir que hasta el 15 de septiembre no colapsamos el sistema, yo compro”, señaló el funcionario durante una entrevista con el programa Animales Sueltos, por América, donde planteó que la búsqueda de esta estrategia es lograr que haya cada vez menos camas ocupadas para enfermos de coronavirus.

Frente a declaraciones de funcionarios bonaerenses que advierten que la capacidad del sistema podría “colapsar en 40 días”, Kreplak fue consultado sobre cuánto tiempo se gana con las nuevas medidas que se estudian para contrarrestar esa presunta saturación.

“Eso depende de lo que hagamos. Si tenemos una respuesta muy buena y el famoso R es menor que 1, tenemos una caída. Todo tiempo que ganemos son vidas. Y pensemos que en algún momento va a haber una solución científica para esto. Nunca hubo tanta ciencia investigando algo”, afirmó.

Y a partir de este razonamiento, Kreplak reconoció que “ganar tiempo” implica una cuarentena que llegaría casi hasta el inicio de la primavera: “Yo me imagino que vamos a hacer lo posible para adaptarnos a esto y no cambiarlo por vidas. Yo pienso en mucho antes de noviembre, pero iremos viendo. Si logramos una buena estrategia que nos dé tres meses más de sistema sin colapso, me parece que todos firmaríamos eso, ¿no?”.

“¿Si la hipótesis es 15 de septiembre? Si podemos decir que hasta el 15 de septiembre no colapsamos el sistema, yo compro”, concluyó.