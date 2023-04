Victoria Tolosa Paz, disparó contra el Movimiento Evita: "Gasten menos en movilizaciones"

En diálogo con Radio 10, Tolosa Paz se refirió a la manifestación del Evita: "Que se movilicen, están en todo su derecho, pero guarda porque nosotros tenemos que ser conscientes de qué representamos y qué representa esta derecha nefasta, fascista, que quiere recetas fáciles, que quiere el ajuste".

Movimientos Sociales.jpg La movilización está prevista a partir de las 11 de este miércoles y será en el marco de una jornada nacional de lucha que incluirá cortes de ruta, protestas y actos en distintos puntos del país. (Foto: NA)

La funcionaria nacional reconoció: "El Movimiento Evita tiene presión y genera esta movilización de hoy que a mí no me gusta". Y agregó: "Esta ministra no ajusta".

"Acá no hay ajuste. Acá hay tensiones políticas, resuélvanlas en las urnas. Armaron el Partido de los Comunes, quiero ver a todos esos sectores yendo a buscar la representación que sí tiene el Frente de Todos hoy, que fue votado", concluyó Tolosa Paz.

Organizaciones sociales va a Plaza de Mayo para exigir medidas contra la inflación y el hambre

El centro porteño será nuevamente escenario de protestas y el tránsito se verá afectado en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, ya que organizaciones sociales marchan hacia el Ministerio de Economía para reclamar un "aumento salarial de emergencia" y la suspensión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La movilización estaba prevista a partir de las 11 y es en el marco de una jornada nacional de lucha que incluirá cortes de ruta, protestas y actos en distintos puntos del país.

La Corriente Clasista y Combativa, junto a otras organizaciones, confluirá con el paro y movilización dispuesto por la CTA Autónoma y se harán presentes en la Plaza de Mayo.

Entre los reclamos que llevarán al Ministerio de Economía se encuentran "aumento de emergencia a los trabajadores formales y de la economía popular; medidas urgentes para frenar la inflación; suspender el acuerdo con el FMI; urgente reapertura del programa Potenciar Trabajo; entrega alimentaria en tiempo, forma y cantidad necesaria".

"En un país brutalmente rico, el ajuste sobre los sectores populares no hace más que beneficiar a los sectores más concentrados de la economía", denunció la CCC.