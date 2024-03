Y luego completó: “El Senado es la Casa de las Provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar”.

Y cerró: ”No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina”.

Embed frameborder="0" allowfullscreen allow=" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay, fulcrem">

La crítica del Gobierno a Victoria Villarruel antes de la sesión del DNU

La discusión por el DNU lleva varias semanas en la Cámara alta. Ayer en un comunicado del Gobierno hizo que la reunión de Labor Parlamentaria cayera y se apuntó hacia su propia vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.

“En la previa a la firma conjunta del Pacto de Mayo, convocada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de reconstituir las bases de la República Argentina, la Oficina del Presidente expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política”, comienza la misiva oficial.