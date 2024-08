Videos, golpes y escenas de seducción: retratos mínimos de un presidente con el poder prestado

¿Qué hacía el presidente Alberto Fernández durante todo el día? Había rumores -nunca comprobados- que se iba con mujeres en la mitad de su jornada laboral a su departamento en Puerto Madero. Esto era en el verano de 2020. No importa si era verdad o no, pero era un mito circulaba en la Casa Rosada y sus alrededores.

Después vino la pandemia, apareció el "profesor Fernández", su cuarentena temprana, su popularidad por las nubes y por una breve primavera parecía que encontraba su lugar... como no tenía otra posibilidad de brillar, lo estiró y lo estiró hasta que la propia dinámica de la pandemia se lo devoró a él.

Después de eso, todo fue para abajo:

Funcionarios que no funcionaban.

Las peleas con Cristina.

La foto y videos de Olivos.

"Mi querida Fabiola".

La indecisión en todas las áreas.

La ruptura de los puentes políticos con propios y ajenos.

La guerra contra la inflación.

"Los brasileros vinieron de la selva".

La casi renuncia por julio de 2022, cuando Sergio Massa asumió el megaministerio de Economía y lo relegó a figura decorativa.

La insistencia hasta el final por la reelección.

Son pequeñas postales que mostraban a un presidente al que el cargo le quedaba grande. ¿Pero qué tiene que ver esto con los videos y fotos que trascendieron?

Proyecto nuevo - 2024-08-08T203051.387.png

Vamos primero con el video, lo menos importante: muestra un hombre que sabía que le habían regalado ese lugar de poder e intentaba usarlo para abusar de él. Mientras el país estaba en llamas (lo estuvo durante toda su gestión), el tipo estaba tiroteándose con una periodista y grabándose en el despacho presidencial.

Hay una parte de la situación que es de su esfera privada: tiene derecho a estar con quien quiera, aun cuando estaba formalmente en pareja con otra persona; hay otra parte que es parte de la vida pública: el "tiroteo" (de mínima) fue con una periodista, en el despacho presidencial (un lugar público) y no queda claro si fue en pandemia. Hay registros de esa periodista entrando inexplicablemente a la quinta presidencial en medio del aislamiento obligatorio.

El video es escandaloso por lo grotesco, aunque no deja de ser una anécdota.

Lo dramático son las fotos de Fabiola y los chats.

Una primera dama que le escribe a su marido que hacía "tres días que no paraba de golpearla". "Esto no funciona así todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación”, ponía.

Alberto, casi como un estereotipo de psicópata, le insistía: "Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal. Vení”.

Y una estructura de poder que no parece sorprenderse frente a estas situaciones. Nadie en la política dice "no puede ser", todos parecen dar a entender que había una estructura de personalidad en la que al menos parece verosímil que el expresidente tuviera ese tipo de reacciones.

Alberto insiste en que es inocente. Aunque hasta ahora no dijo mucho más que eso.

La verdad la determinará la Justicia.

Lo cierto es que las imágenes que se difundieron este jueves muestran algunas postales de un estilo de poder. O mejor dicho, de un estilo de no-poder. Son pinceladas de un presidente que sabía que le habían regalado un poder para el que nunca había estado preparado y del que trató de aprovecharse en cada uno de sus días.