Se conocieron las fotos de la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández: "Venís golpeándome hace tres días seguidos"

En las imágenes se puede observar a la exprimera dama con moretones en el brazo y la cara. Las fotos fueron enviadas por ella misma al exjefe de Estado, reprochándole su actitud violenta: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.