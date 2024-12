Villarruel le respondió a Milei tras las críticas por los sueldos de los senadores

La respuesta de Victoria Villarruel a Javier Milei

"Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado. No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados. Dicho esto Feliz Navidad y que el 2025 te encuentre con más sabiduría que este que se va", escribió la Vicepresidenta en X.

El mensaje es en respuesta a un usuario de la red social. Luego de que Villarruel dejara un mensaje de Navidad, @TomyFavole le cuestionó "Ya cobraste el aguinaldo del senado? O todavía no? Dedícate a bajarle los monstruosos sueldos a los culos deshilachados del senado y después salis a decir feliz navidad y todas esas pelotudeces. Vamos dejando X y empecemos a hacer algo por el país y la gente".

El Presidente cuestionó los privilegios de los senadores y apuntó contra Villarruel

"Cuando vos vas a laburar, vos haces un acuerdo con tu empleador de cuánto vas a ganar. No como la mierda de los senadores que levantan la manito y se suben la dieta y se inventan el aguinaldo", expresó Milei el lunes por la noche en Neura Media con Alejandro Fantino.

Al respecto, Fantino señaló: "Estás caliente con eso". Y Milei respondió: "Y a vos qué te parece, se subieron dos veces la dieta".

"Hay un impostor que se metió en la lista de La Libertad. Si vos seguís los principios que yo postulé cuando era legislador, devolvés la plata. El que echamos... Un impresentable, no merece ni ser nombrado", señaló sin mencionar al senador Francisco Paoltroni, quien fue expulsado del bloque oficialista.

Respecto a los sueldos de los senadores, Fantino señaló que "la vice dice que no puede hacer nada", en referencia a Villarruel.

"Que se yo, Martín (Menem) hace, les recortó un montón de privilegios", marcó sobre el presidente de la cámara de Diputados. Y volvió a referirse a la conducción de Victoria Villarruel en el Senado: "Yo no estoy en esa silla, estoy en otra, estoy en la silla eléctrica".