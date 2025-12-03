En vivo Radio La Red
Política
CONGRESO

Villaverde no asumirá en el Senado: la carta en la que le explica a Milei qué fue lo que pasó

La senadora electa por Río Negro finalmente desistió de ocupar su banca en el Senado. Denunció "operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas".

Villaverde no asumirá en el Senado: la carta en la que le explica a Milei qué fue lo que pasó

Lorena Villaverde, senadora nacional electa por Río Negro, anunció su renuncia a la banca mediante una carta dirigida al Presidente, en la que aseguró que su decisión responde tanto a motivos personales como al clima político que se generó alrededor de su figura durante los últimos meses.

En el texto, la legisladora señaló que su salida está guiada por “el respeto, la convicción profunda” y su adhesión al proyecto de transformación encabezado por el Presidente. Destacó su “defensa irrestricta de la libertad” y su “apego absoluto a la Constitución Nacional”, valores que —según dijo— la llevaron a involucrarse en la vida pública.

La senadora explicó que su renuncia nace de “una decisión tomada desde el amor, la responsabilidad y la coherencia”, al afirmar que la prioridad es el bienestar de sus hijos por encima de cualquier ambición política. Aseguró que en los últimos meses fue víctima de “operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas”, que describió como maniobras destinadas a “destruir, desgastar y humillar”.

Remarcó que no se trató de debates políticos sino de “violencia calculada” dirigida hacia ella “como mujer, como madre y como dirigente que incomoda a la vieja política”. En esa línea, sostuvo que aceptar continuar en estas condiciones implicaría “convalidar el daño y poner en riesgo a su familia”.

La legisladora también vinculó su salida con el escenario político actual. Denunció que sectores del “viejo régimen” intentaron convertir su situación personal en una herramienta para frenar reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al Gobierno.

“Yo no me involucré en este proyecto por un asiento, ni por una dieta, ni por honores personales”, subrayó. Y agregó que, por el contrario, su participación se debe a la defensa del mérito, el trabajo duro y el liderazgo presidencial.

Por este motivo, comunicó que pone a disposición su renuncia a la banca de senadora por Río Negro, convencida de que ninguna demora beneficia al proyecto de transformación en curso.

En la parte final de la carta, la dirigente aclaró que la renuncia no implica un distanciamiento del espacio oficialista. “No renuncio a mis convicciones. No renuncio a mi compromiso con Río Negro. No renuncio a acompañar este proyecto histórico”, escribió.

Afirmó que deja el cargo precisamente para evitar ser utilizada “como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos”. Cerró el mensaje reiterando su disposición al Presidente y su compromiso con la continuidad del rumbo político que respalda.

