Revelan la exorbitante cifra que Florinda Meza habría cobrado por su entrevista con Moria Casán

Cómo nació la relación de Florinda Meza con Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza continúa disfrutando de su estadía en la Argentina y esta vez visitó La Mañana con Moria (El Trece), donde protagonizó un mano a mano cargado de recuerdos, confesiones y una fuerte dosis de nostalgia. Allí, la actriz abrió una ventana a su intimidad y repasó cómo fue el inicio de su relación con Roberto Gómez Bolaños, una historia que, con el tiempo, se volvió tan comentada como legendaria.

Durante la entrevista, Moria Casán se mostró especialmente interesada en ese romance que marcó décadas dentro y fuera de los estudios de Chespirito. Con su estilo característico, la One la invitó a profundizar en los primeros pasos de ese vínculo que, en su momento, generó tanto revuelo. Florinda no evadió ninguna pregunta y habló con una franqueza poco habitual.

Recordó, entre risas, los primeros gestos de Bolaños, dejando en claro que en aquel entonces su atención estaba puesta en su carrera: “Roberto siempre me cortejó. Yo siempre pensé ‘soy una joven, él es un viejo’”. Moria fue directa al mencionar la fama de mujeriego del comediante, a lo que Florinda respondió con precisión: "No era precisamente mujeriego pero era muy famoso y las mujeres se le iban encima. Entonces los hombres no saben a veces decir no o no quieren decir no".

La conductora también resaltó que, al conocerla, Chespirito tenía una familia consolidada. La actriz lo confirmó sin rodeos: "Él tenía su hogar establecido con sus seis hijos cuando te conoció a vos", dijo Moria, y Florinda completó: "Claro. Él era encantador por eso se le iban encima, su conversación era linda, muy simpático, cuando un hombre te divierte es un peligro".

A lo largo de la charla, Florinda enfatizó que durante años mantuvo distancia, resistiendo la insistencia de Gómez Bolaños y cuidando su lugar: "Yo durante cinco años puse una barrera y no pudo sacarme nada. Hay que ser muy tonto para hacer eso. No le quité el marido a nadie, él tenía una esposa y seis hijos. Yo no era tonta".

Luego, recordó los gestos románticos con los que el creador de El Chavo intentó conquistarla: "Me miraba y me hacía poemas y dibujo a lápiz mientras estaba actuando: Todos los días me llevó una flor a donde yo estuviera, fuera sábado o domingo. Toda la vida me dijo que yo era su mujer ideal pero yo pensaba que eso les decía a todas".

Finalmente, habló de la noche en que todo cambió y su relación tomó un rumbo distinto. "Pasó mucho tiempo y la primera noche fue muy romántica, para mí fuera de lo común porque era un hombre 20 años mayor que yo", recordó con emoción.