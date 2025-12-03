El fuerte cruce entre los diputados Nicolás del Caño y Lilia Lemoine en medio de la jura: "¡Tomá!"

Embed

Minutos después, Romina Del Plá realizó su propio juramento con un mensaje centrado en los derechos laborales, la educación pública y la situación en Palestina. “Contra la reforma laboral; por los jubilados; por la educación pública, gratuita y laica; por los derechos de las mujeres y diversidades; contra los femicidios y travesticidios; por el derecho del pueblo palestino a existir; por el socialismo en Argentina y el mundo, sí, juro ”, expresó.

Myriam Bregman apuntó contra Lemoine

Luego fue el turno de Myriam Bregman, quien también utilizó su tiempo para cuestionar a sectores del oficialismo y volvió a apuntar contra la intervención de Lemoine. “Por los 30 mil detenidos desaparecidos; contra el negacionismo; por la lucha antiimperialista, ¡fuera yankees de Venezuela y América Latina!; por los derechos de las mujeres y disidencias; por el socialismo; contra el genocidio en Palestina, sí, juro”, afirmó.

el-cruce-entre-bregman-y-lemoine-foto-camara-de-diputados-332ZCBS7QFELHJKQVF6OK6LMJY El cruce entre Bregman y Lemoine. (Foto: Cámara de Diputados)

En medio de los gritos, Bregman concluyó con una frase que volvió a tensar el ida y vuelta: “Y que esta señora se calle la boca, porque la verdad nos tiene re cansados”.