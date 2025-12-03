El fuerte cruce entre los diputados Nicolás del Caño y Lilia Lemoine en medio de la jura: "¡Tomá!"
Nicolás del Caño asumió su banca en la Cámara de Diputados y desató una fuerte polémica con un encendido discurso que incluyó críticas al Gobierno, referencias a Palestina y un llamado de rechazo a la presencia de Donald Trump en América Latina. Su intervención generó gritos, abucheos y un tenso intercambio con la legisladora libertaria Lilia Lemoine.
El dirigente del FIT-U tomó la palabra tras su juramento y lanzó una serie de consignas que provocaron inmediata reacción en el recinto.
“Por nuestras jubiladas y jubilados que enfrentan a este gobierno represor; por el colectivo de la Discapacidad y de Salud; por las niñas y niños masacrados en Gaza y una Palestina libre; ¡fuera Trump de Venezuela y de América Latina!; por la clase obrera y por el socialismo, sí, juro”, afirmó.
Las declaraciones generaron abucheos de distintos bloques y derivaron en un enfrentamiento directo con Lemoine, que le gritó desde su banca. Antes de retirarse del estrado, Del Caño le respondió: “¡Tomá!”.
Minutos después, Romina Del Plá realizó su propio juramento con un mensaje centrado en los derechos laborales, la educación pública y la situación en Palestina. “Contra la reforma laboral; por los jubilados; por la educación pública, gratuita y laica; por los derechos de las mujeres y diversidades; contra los femicidios y travesticidios; por el derecho del pueblo palestino a existir; por el socialismo en Argentina y el mundo, sí, juro ”, expresó.
Myriam Bregman apuntó contra Lemoine
Luego fue el turno de Myriam Bregman, quien también utilizó su tiempo para cuestionar a sectores del oficialismo y volvió a apuntar contra la intervención de Lemoine. “Por los 30 mil detenidos desaparecidos; contra el negacionismo; por la lucha antiimperialista, ¡fuera yankees de Venezuela y América Latina!; por los derechos de las mujeres y disidencias; por el socialismo; contra el genocidio en Palestina, sí, juro”, afirmó.
En medio de los gritos, Bregman concluyó con una frase que volvió a tensar el ida y vuelta: “Y que esta señora se calle la boca, porque la verdad nos tiene re cansados”.