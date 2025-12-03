Julieta Poggio se quebró al hablar de lo que pasó con Nico Occhiato

En medio de la transmisión, sus compañeros le brindaron apoyo y ella explicó: "No sé por qué me puso tan mal, mucha gente que no me quiere lo va a creer, ahora le mandé un mensaje a Flor (Jazmín Peña)”.

Por último, Poggio remarcó: “Aparte la pasé re lindo, sí. Fue una noche re linda y me da paja que pase todo esto”.

Qué contó Martín Cirio del escándalo que se desató entre Julieta Poggio y la China Suárez

La disputa entre Julieta Poggio y la China Suárez volvió a encenderse, esta vez con la intervención de Martín Cirio, quien decidió meterse en la controversia y dar su propia visión sobre el conflicto.

El creador de contenido retomó el tuit que la pareja de Mauro Icardi había dirigido a Poggio y, desde su canal, se dedicó a desmenuzar cada frase del mensaje que generó un intenso debate en redes y profundizó la tensión entre ambas.

El origen de todo estuvo en el posteo de la China, que en cuestión de minutos se viralizó. En ese texto, la actriz apuntó directamente contra Poggio y escribió: “Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje". La publicación desató una reacción inmediata y abrió una ola de comentarios divididos.

Ante semejante repercusión, Martín Cirio eligió dar su opinión y lanzó una crítica hacia el planteo de Suárez. “La China Suárez no salió de la nada. A ella también la descubrió un productor o alguien... La descubrió Cris Morena. Tenés el sueño de ser actriz (por Juli Poggio) y está perfecto que vaya a Telefe a que te vean. Es la base de querer algo. ¿Cuál sería el drama? En Twitter todos defendían a Juli. No le sale nada bien (a la China)”, expresó en su análisis.

Más adelante, el youtuber agregó un dato que, según él, podría ser la raíz del enojo de la actriz con Poggio. “Por este video, la China se la tiene jurada a Juli Poggio”, aseguró antes de mostrar un clip en el que Poggio participaba de un rosco estilo Pasapalabra en un streaming. En esa dinámica, Lizardo Ponce leyó: “Contiene I. Mujer que se fija en la pareja de otras personas”. Sin dudarlo, Poggio respondió: “China Suárez”.

Para Cirio, aquel episodio dejó una marca que ahora vuelve a salir a la luz en las redes y que podría seguir alimentando la rivalidad entre ambas figuras del espectáculo.