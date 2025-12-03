En vivo Radio La Red
Caputo se refirió a la adquisición de reservas y confirmó que negocia con bancos internacionales un préstamo

El ministro de Economía negó que el Gobierno vaya a “salir a comprar dólares como loquitos” que podría desencadenar la suba del tipo de cambio y confirmó negociaciones financiamiento externo.

De cara a los vencimientos de 2026 y tras confirmar que se encuentra en plena negociación por un nuevo financiamiento externo de entre USD 6.000 y USD 7.000 millones con bancos internacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso ante los principales empresarios del país y les adelantó su visión sobre el tipo de cambio, la acumulación de reservas y el rol del Estado en la política industrial.

En su discurso durante el clásico almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en el Palacio Alvear, Caputo buscó despejar dudas sobre la estrategia oficial respecto al tipo de cambio. “No vamos a salir a comprar dólares como loquitos para tener un dólar alto y probarle al mundo que somos competitivos”, afirmó ante el auditorio.

Minutos antes de subir al escenario, alrededor de las 13.30, el ministro mantuvo una breve reunión privada con los representantes del Grupo de los 6 (G6): Gustavo Weiss de Camarco, Martín Rappallini de la UIA, Adelmo Gabbi de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Mario Grinman de la Cámara de Comercio, Nicolás Pino de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Javier Bolzico de la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA). También participaron el canciller Pablo Quirno y los asesores Federico Furiase y Felipe Núñez.

Caputo también dejó una definición respecto a las demandas del sector industrial. “La mejor política industrial es la estabilización”, señaló, en un contexto marcado por los recientes planteos de Paolo Rocca en la Conferencia Industrial, donde el líder de Techint pidió discutir cuáles sectores pueden competir con la apertura importadora y cuáles no.

Durante su exposición, el ministro insistió en que la gestión atraviesa “el mejor momento del mandato”, y atribuyó ese escenario a que por primera vez existe una “decisión política” de encaminar la macroeconomía hacia un orden sostenible.

Caputo también se detuvo en las críticas sobre la dificultad del Banco Central para recomponer reservas. Dijo que se instaló la idea de que “es imposible acumular” y cuestionó la expectativa de que el organismo debería comprar miles de millones de dólares de inmediato. "Pareciera que si no compramos USD 8.000 millones en las próximas 24 horas, Argentina entra en un problema”, acotó y recordó que una porción importante de los dólares ingresados se destinó a cancelar compromisos de deuda internacional, lo que explica —según su mirada— el menor ritmo de compras.

Frente a quienes ponen en dudas al esquema actual, ratificó que se mantendrá el sistema de bandas y explicó que el ritmo de acumulación dependerá de la demanda de pesos y de la profundidad del mercado. “El objetivo es comprar dólares sin tener que esterilizar esos pesos (...). Queremos ir comprando dólares en la medida que la demanda de dinero lo permita”, destacó.

Incluso arriesgó estimaciones internas en el caso de que la demanda de dinero creciera entre uno y dos puntos del PBI, el Central podría adquirir entre USD 7.000 y USD 20.000 millones, cifra que podría ampliarse si mejora la cuenta capital.

El nuevo préstamo

En el tramo final, el ministro se refirió a la publicación del Wall Street Journal, que aseguró que había naufragado la negociación con bancos estadounidenses por un préstamo de USD 20.000 millones. Caputo negó esa versión y dijo que la probabilidad de que esa operación esté caída es “cero”. Contó que, mientras avanzaba el diálogo por el swap, hubo conversaciones simultáneas con Estados Unidos y con otros dos países interesados en impulsar esta alternativa financiera.

Sobre el eventual tamaño del crédito que efectivamente podría tomar la Argentina, el ministro prefirió ser prudente: “Veremos si tomamos USD 1.000 millones, USD 2.000 millones o USD 3.000 millones”, señaló, y completó que el Gobierno espera una fuerte compresión del riesgo país en las próximas semanas o meses, algo que podría definir el desenlace.

