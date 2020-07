Vilma Ibarra rompió el silencio: aborto, expropiación de Vicentin, cuarentena y la relación entre Alberto y Cristina

Vilma Ibarra en Animales Sueltos, con Luis Novaresio

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, habló por primera vez en una entrevista en Animales Sueltos. Aborto, expropiación de Vicentin, la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y la decisión de la cuarentena fueron algunos de los temas que abordaron en un mano a mano con Luis Novaresio.

"Yo lo vivo con mucha ilusión este gobierno, porque se formó en pos de mejorar la vida de los argentinos", dijo la funcionaria nacional y agregó: "Estoy muy orgullosa de haber sido convocada".

Qué dijo

"Por suerte, en democracia, la gente elige y le pone la lapicera a un Presidente. Cristina es una persona importante en este gobierno, ella tenía y tiene un caudal de votos importante. Esta famosa frase que decía Alberto: 'Sin Cristina no se puede y con Cristina sola no alcanza' fue el origen de esta coalición que lograron hacer y construir en común, donde se decidió nominar a Alberto Fernández como presidente, y que tiene un muy buen diálogo con una vicepresidenta que es muy importante".

"No es una política de este Gobierno la expropiación. Es una medida que está dentro de las leyes y la Constitución, como también está el derecho a la propiedad privada junto a muchos otros derechos que tenemos que atender. En su momento se presentó el tema Vicentin como un grupo de empresas con enormes dificultades económicas, con sospechas de vaciamiento, con créditos tomados del Estado Nacional. El dinero que se le prestó es de todos los argentinos y ante una situación de posible pérdida de trabajo se entendió que había que tratar de que pudiera seguir trabajando. Me parece que se hizo algo cauteloso, probablemente no se pudo comunicar como correspondía. Eran 60 días de una intervención para llegar un proyecto de ley para el Congreso y eran los representantes del pueblo los que iban a decidir"

"Hemos sido muy cuidadosos, al principio de esta pandemia había sectores importantes, y también políticos, que estaban reclamando el estado de sitio. El Presidente fue muy cuidadoso. Había alternativas que era apostar a sostener la economía y se vio que los resultados terminaron siendo muy malos para salud y la vida de la gente, y también muy malos para la economía. De parte del Presidente lo fue primero cuidar la vida y la salud de los argentinos, con todos los cuidados de las normas y la Constitución. Siempre tuvimos la tutela de la Justicia, que pueden resolver ante cualquier medida, y creo que fueron medidas de mucho cuidado. Hoy tenemos números en materia de pérdidas de vida altamente inferiores".

"Yo creo que la gente no está contenta con la justicia que tiene, que cree que la Justicia no termina de funcionan satisfactoriamente. Esa no es buena administración de justicia. No creo que la justicia deba ser pro a un partido político, deberíamos tener jueces respetuosos de las normas y con instituciones capaces de controlar. Construir eso es un desafío que tenemos hace muchísimo tiempo. La Argentina tiene que enfrentar una revisión de su proceso judicial".

"Nuestro país tiene una historia de esta obscenidad en el funcionamiento entre la inteligencia, la justicia, la represión y determinadas fuerzas de seguridad que es muy negra en la Argentina. Esos sótanos de la democracia tenemos que convertirlos en algo transparente y que la gente no le tema. Esa es una de las deuda más importantes de la democracia".

"Mayoritariamente en la sociedad argentina tenemos una población muy atenta a los derechos y dimos una batalla muy hermosa por la ley de matrimonio igualitario, que no le hace daño a nadie. Esa ley reconoció derechos que le habían sido negados a mucha gente por mucho tiempo".

"Está listo el proyecto de legalización del aborto. En este tema está todo bastante debatido, nosotros en ese sentido queremos evitar muertes de mujeres evitables. Hoy estamos en el peor de los mundos, los abortos suceden y las mujeres además mueren en abortos clandestinos amenazadas de ir a la cárcel. Nosotros queremos que suceda la menor cantidad de abortos, por eso creemos mucho en la ESI, y además queremos evitar las muertes evitables".