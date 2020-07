"Vos tenés la culpa de todo": el editorial de Jonatan Viale

El editorial de Jonatan Viale en A24

En su editorial Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió no solo a la preocupante situación que atraviesa la Argentina con respecto al pico de contagios y muertes por coronavirus, sino también a la cantidad de hechos de inseguridad a causa de un Estado ausente que últimamente ha elegido culpar a la gente por todos los problemas del país.

"Con 126 días de cuarentena, Argentina es hoy el sexto país del mundo con más contagios diarios. Algo en la ecuación objetivamente no cierra. La Ciudad crece con cierta estabilidad. La Provincia crece pero con picos abruptos. Está claro que hoy la situación más preocupante está en el conurbano".

"Hay algo en el esquema que no me cierra. Ellos te dicen: 'la fase 1 no funcionó' y ahora estamos con 6.000 casos por día. ¿Cuál es la solución?: volver a fase 1. Noto cierta desorientación sobre cómo resolver el problema. Dejen de hacer pronósticos porque pifian más que el servicio meteorológico. No se olviden que son un Gobierno de científicos. No queda bien estar pifiando todo el tiempo".

"Lo que también comenzamos a notar es la aparición de un nuevo culpable, un nuevo chivo expiatorio al cual echarle la culpa de todo. Los responsables del coronavirus en Argentina primero fueron los chetos de Recoleta, como decía el ministro Marcelo Saín, después fueron los runners histéricos, luego los milenials estúpidos, como decía el infectólogo Luis Cámera, y ahora los irresponsables son los fiesteros que hacen asados, mateadas, baby shower y otras fiestas clandestinas. Siempre hay un otro que tiene la culpa de los contagios. Siempre la culpa la tiene la gente. La culpa de todo la tenés vos".

"Nos hablan de un Estado presente, de un Estado protector, de un Estado de bienestar. ¿Dónde estaba el Estado para Jorge Ríos? ¿Dónde estaba el Estado para el jubilado de Mar del Plata? ¿Dónde estaba el Estado para el zapatero de Flores? ¿Dónde estaba el Estado para este jubilado de 69 años llamado Raúl asaltado por dos ladrones armados que lo golpearon brutalmente y lo dejaron de esta manera? Pero acoradate, el Estado nos cuida y la culpa de todo la tenés vos".