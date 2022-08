“Han hecho del sistema de derecho un juguete a su disposición en el que amenazan jueces y fiscales. Esta gente saca la patota a la calle y dice ‘la Justicia soy yo, no me importan las pruebas, no me importan los peritajes’", acusó el funcionario.

"Utilizan los servicios de inteligencia berretas para su propio provecho que no pueden descubrir un avión iraní con venezolanos para hacer inteligencia pero le revisan con quién jugaba al fútbol cada uno de los miembros de la Justicia. Hacen análisis de linaje propio de los peores totalitarismos”, agregó Waldo Wolff.

Los polémicos dichos de Alberto Fernández sobre Alberto Nisman

Embed

Alberto Fernández brindó este miércoles por la noche una entrevista en Todo Noticias (TN), donde un periodista le mencionó que la Corte Suprema de Justicia (CJS) pidió “que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales”.

“Le recomendaría (a Luciani) leer tratados de derecho penal. Por mucho que grite justicia o corrupción, lo único que hizo fue decir un sinfín de disparates”, comenzó.

Sobre la mención del periodista, respondió: “Realmente alentar que le pueda pasar lo que le pasó a Nisman...hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.

Rodríguez Larreta cruzó a Alberto Fernández por sus dichos sobre Diego Luciani: "Usted cruzó un límite"

Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta Télam.jpg Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, distanciados. (Foto: Télam)

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó este jueves un duro mensaje contra Alberto Fernández luego de que el presidente saliera anoche a defender a la vicepresidenta Cristina Kirchner y expresara una polémica frase en la que comparó al fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani, con Alberto Nisman.

"Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y el kirchnerismo tienen que frenar con el ataque sistemático y permanente a las instituciones y a la división de poderes. Ayer, señor presidente, usted cruzó un límite", afirmó Larreta en su cuenta de Twitter, donde aparece una imagen de la entrevista que Alberto Fernández dio anoche en el canal TN.

"Estas amenazas y provocaciones son una barbaridad, de una irresponsabilidad nunca vista en la Argentina y están completamente fuera de lugar. ¿Qué quiso decir? Es momento de parar y de contribuir a la paz social", concluyó.