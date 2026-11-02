La contraoferta de Irán por el estrecho de Ormuz en la víspera de las elecciones en Estados Unidos

Entre los principales reclamos figura el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos y buques iraníes, el descongelamiento de activos financieros de Teherán en terceros países y el levantamiento de las sanciones que afectan a su industria petrolera.

Además, Irán exige el final de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, y el reconocimiento de un nuevo esquema de control del tránsito marítimo por el estrecho, acordado entre Teherán y Omán.

Este punto es otro de los que más complica a Trump con su incursión armada. Antes del ataque del 28 de febrero, pese a ser una zona de tensión, el ingreso y salida del Golfo Pérsico era normal. El 20% del comercio del crudo tenía origen en los puertos iraníes (menos), pero sobre todo de Arabia Saudí, Bharrein, Qatar y Omán.

Todo eso se suspendió del todo o por momentos en estos 9 meses e hizo subir el precio mundial del petróleo. El precio del barril brent está en 110 dólares, una caída del 4% sobre el viernes. Pero es un 34% más alto que cuando comenzó la guerra allá por el mes de febrero.

Trump amenazó con nuevos ataques antes de las elecciones

Sin embargo, desde Washington se envió otro mensaje. La propuesta diplomática coincide con un momento de máxima tensión para Donald Trump quien amenazó el domingo con lanzar nuevos ataques contra Irán durante un acto en Iowa. Además, trascendió que conversó con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la posibilidad de reanudar los bombardeos.

Los contactos entre Washington y Teherán continúan con la mediación de Qatar, aunque todavía no existe un acuerdo. Y el más complicado - además del tema de restableces la paz - es poder normalizar de una vez y para siempre, la circulación por el Golfo Pérsico.

Propuesta para Ormuz, pero después de las elecciones en EE.UU.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán volvió a escalar este lunes, mientras continúan los contactos diplomáticos para intentar alcanzar un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz. El presidente Donald Trump aseguró que el conflicto terminará "muy pronto, de una manera u otra" y advirtió que Teherán deberá aceptar un acuerdo o afrontar nuevas acciones militares. El día previo de las elecciones en Estados Unidos y la propuesta con un acuerdo posible de paz y la liberación de la circulación de barcos por el estrecho de Ormuz.

El nuevo episodio de tensión se produjo después de que la Guardia Revolucionaria iraní informara que dos petroleros se incendiaron tras chocar con minas en el estrecho, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de hidrocarburos. Los incidentes profundizaron la preocupación por la seguridad de la navegación y el abastecimiento energético internacional.

En paralelo, Irán mantiene abierta una propuesta para restablecer el tránsito marítimo en un plazo de dos días, aunque condiciona esa medida a que Washington levante el bloqueo de sus puertos y acepte otras exigencias económicas y políticas.

El petróleo de Qatar, Bahrein, Omán, UAE y Arabia Saudita en problemas para salir o ingresar al estrecho de Ormuz. (Foto: Archivo)

Irán insiste con la diplomacia, pero advierte que responderá a nuevos ataques

El canciller iraní, Abbas Araghchi, afirmó que las conversaciones con los mediadores continúan y expresó su esperanza de que Estados Unidos elija la vía diplomática. Las gestiones se desarrollan con la participación de Qatar, que intenta acercar posiciones entre Washington y Teherán.

La propuesta iraní contempla que Estados Unidos adopte primero medidas para levantar el bloqueo naval, liberar activos iraníes congelados y aliviar las sanciones petroleras. Al día siguiente, Irán reabriría el estrecho y restablecería la navegación bajo un esquema de tránsito acordado con Omán.

Sin embargo, las diferencias siguen siendo profundas. Washington pretende incluir la cuestión nuclear en las negociaciones, mientras que Teherán sostiene que ese tema no debe discutirse bajo presión y reclama garantías antes de avanzar.

La tensión también se extiende a otros puntos de Medio Oriente. Al Jazeera informó sobre nuevas víctimas palestinas en Gaza y la continuidad de las operaciones militares israelíes en Cisjordania, además de enfrentamientos en Yemen entre fuerzas gubernamentales y los hutíes.

El conflicto entra así en una etapa decisiva: mientras Trump presiona públicamente para obtener una respuesta iraní, los mediadores intentan evitar una nueva ofensiva que amplíe la guerra y agrave las consecuencias para el comercio energético mundial.

La propuesta de reapertura de Ormuz todavía no se tradujo en un acuerdo. Irán tiene dos cartas en su poder de diferente valor. La primera: ha demostrado en los hechos que "controla" el estrecho de Ormúz. La segunda, es una apuesta: tener que negociar co una Casa Blanca debilitada si Trump pierde las elecciones de este martes.