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Recrudece el escándalo de Santi Maratea y el Refugio de Eli tras la pelea con la China Ansa: "El quilombo fue por..."

Marcelo Polino sumó datos sobre lo que pasó entre Santiago Maratea y la China Ansa en PH, Podemos Hablar, donde explotó la polémica por su campaña para el refugio.

2 nov 2026, 12:16
Recrudece el escándalo de Santi Maratea y el Refugio de Eli, en medio de la feroz pelea con la China Ansa.

Recrudece el escándalo de Santi Maratea y el Refugio de Eli, en medio de la feroz pelea con la China Ansa.

Recrudece el escándalo de Santi Maratea y el Refugio de Eli, en medio de la feroz pelea con la China Ansa.

Recrudece el escándalo de Santi Maratea y el Refugio de Eli, en medio de la feroz pelea con la China Ansa.

Un fuerte conflicto estalló el sábado pasado a partir del cruce entre Santiago Maratea y la China Ansa en PH (Podemos Hablar), el programa de Andy Kusnetzoff. La pregunta incómoda de la periodista y la posterior reacción del influencer generaron uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos en la televisión.

El debate fue enorme y despertó todo tipo de reacciones: hubo quienes respaldaron a Ansa, en su rol de periodista, por llevar a Santiago a ese lugar para preguntarle, y quienes defendieron a Maratea por su reacción, al considerar que ella estuvo desubicada.

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En medio de versiones explosivas, se sumó además la polémica por el Refugio de Eli, que dejó muy expuesto a Maratea. Según se contó en Infama, lo acusaron de haber construido solamente una casa prefabricada y de que lo invertido no se corresponde con el dinero que realmente se juntó.

Qué reveló Marcelo Polino sobre el cruce entre Santi Maratea y la China Ansa

Quien ahora aportó datos relevantes es Marcelo Polino. El periodista de espectáculos, en diálogo con Mitre, sostuvo que los responsables de lo ocurrido serían los de la producción de PH, y contó cómo habría sido el momento posterior al cruce entre Santi Maratea y la China Ansa.

"Viste que dijeron que la China Ansa se sintió mal y se puso a llorar por la tensión que había vivido, a mí me están contando que ella empezó a llorar porque la producción le dio la pregunta. Como que la metieron en un quilombo, que ella no tenía ninguna intención de meterse en lo de Independiente", comenzó diciendo.

Polino hizo hincapié en que todo lo que sucedió después, el escándalo que se armó luego de ese momento de máxima tensión, habría sido algo buscado directamente por la producción: "El quilombo posprograma no fue porque Maratea levantó el tono de voz, fue por el quilombo en el que la metieron. A veces vas a un programa y te sugieren qué preguntar, ella tiene libertad de elegir, de hacerlo o no hacerlo. A mí me ha pasado, ella ya estaba advertida que el frente a frente le iba a tocar a ella", sentenció.

     

 

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