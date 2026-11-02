Recrudece el escándalo de Santi Maratea y el Refugio de Eli tras la pelea con la China Ansa: "El quilombo fue por..."

"Viste que dijeron que la China Ansa se sintió mal y se puso a llorar por la tensión que había vivido, a mí me están contando que ella empezó a llorar porque la producción le dio la pregunta. Como que la metieron en un quilombo, que ella no tenía ninguna intención de meterse en lo de Independiente", comenzó diciendo.

Polino hizo hincapié en que todo lo que sucedió después, el escándalo que se armó luego de ese momento de máxima tensión, habría sido algo buscado directamente por la producción: "El quilombo posprograma no fue porque Maratea levantó el tono de voz, fue por el quilombo en el que la metieron. A veces vas a un programa y te sugieren qué preguntar, ella tiene libertad de elegir, de hacerlo o no hacerlo. A mí me ha pasado, ella ya estaba advertida que el frente a frente le iba a tocar a ella", sentenció.