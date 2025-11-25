Aguinaldo de ANSES: qué pasará con las jubilaciones en diciembre

Jubilación mínima: $340.755,35

PUAM: $272.597,08

PNC por invalidez o vejez: $238.522,43

Este incremento también impacta en AUH, AUE y asignaciones familiares, que se ajustan de forma automática siguiendo el mismo índice. Aunque el porcentaje es moderado, la movilidad mensual permite mantener actualizadas las prestaciones ante variaciones del IPC.

¿Cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre?

El segundo componente es el medio aguinaldo, equivalente al 50% del haber más alto percibido entre julio y diciembre.

Montos estimados:

Jubilación mínima: cerca de $170.000

PUAM: alrededor de $136.000

PNC: aproximadamente $119.000

Este pago se acredita con el haber mensual y genera uno de los ingresos más altos del año para jubilados y pensionados.

¿Habrá bono de refuerzo para diciembre?

El tercer componente es el bono previsional, aún no oficializado, pero que ANSES otorgó durante todo 2025.

Los valores oscilaron entre $55.000 y $70.000, dirigidos a:

Jubilados con haber mínimo

Beneficiarios con ingresos ligeramente superiores, de forma proporcional

Fuentes del organismo indican que diciembre podría repetir el refuerzo de $70.000, configurando el séptimo mes consecutivo de este beneficio orientado a sostener el ingreso de los haberes más bajos.

¿Cuánto se cobra en total con aumento, aguinaldo y bono?

Si se confirma el refuerzo, los montos finales quedarían aproximadamente así:

Jubilación mínima

Con aumento: $340.755,35

Con aguinaldo: cerca de $510.000

Con bono: alrededor de $580.000

PUAM

Con aumento: $272.597,08

Con aguinaldo: cerca de $408.000

Con bono: alrededor de $475.000

PNC

Con aumento: $238.522,43

Con aguinaldo: aproximadamente $357.000

Con bono: cerca de $425.000

Si el bono no se confirma, el ingreso final quedará compuesto únicamente por la actualización más el aguinaldo.

¿Cómo consultar cuánto se cobrará en diciembre?

Los beneficiarios pueden consultar la liquidación desde:

Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

anses.gob.ar, sección Calendario de pagos

El cronograma de diciembre se publicará oficialmente en los últimos días de noviembre.