ANSES abril 2026: cómo quedaron todas las prestaciones con el aumento

Jubilación mínima: $380.319 (en marzo: $369.600)

PUAM: $304.255 (en marzo: $295.680)

PNC por invalidez y vejez: $304.255 (en marzo: $295.680)

PNC para madres de 7 hijos: $380.319 (en marzo: $369.600)

AUH y AUE (con 20% retenido): $109.332 (en marzo: $106.251)

AUH por discapacidad (con 20% retenido): $356.001 (en marzo: $345.968)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $68.340 (en marzo: $66.414)

Asignación por Hijo con discapacidad: $222.511 (en marzo: $216.240)

Asignación por Cónyuge: $16.580 (en marzo: $16.113)

Plan 1000 Días (Complemento Leche): $51.547 (en marzo: $50.094)

Nacimiento: $79.659 (en marzo: $77.414)

Matrimonio: $119.275 (en marzo: $115.913)

Adopción: $476.268 (en marzo: $462.845)

Este ajuste impacta de manera directa en millones de beneficiarios en todo el país y consolida el esquema de actualización mensual vigente.

comodoro (3)

Bono de $70.000: quiénes lo siguen cobrando

Además del aumento por movilidad, ANSES continuará pagando en abril el bono de $70.000 para jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

Este refuerzo:

Se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima

Es proporcional para quienes superan ese haber

Se mantiene congelado desde marzo de 2024

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo podrán superar los $450.000 totales en abril al sumar el bono.

Calendario de pagos ANSES abril 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: desde el 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: desde el 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC)