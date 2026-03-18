La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en abril de 2026 un aumento del 2,9% en todas sus prestaciones, luego de que el INDEC difundiera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero.
Tras conocerse la inflación de febrero, el organismo confirmó un nuevo incremento para abril. Los haberes se actualizan por movilidad mensual y también continúa el bono para jubilados. Lo que tenés que saber.
ANSES abril 2026: cómo quedaron todas las prestaciones con el aumento
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en abril de 2026 un aumento del 2,9% en todas sus prestaciones, luego de que el INDEC difundiera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero.
El dato fue oficializado en el marco del Decreto 274/2024, que estableció un nuevo esquema de movilidad basado en actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación de dos meses atrás. En este caso, el incremento impacta directamente en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y programas sociales.
Además, se confirmó la continuidad del bono de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, un refuerzo que se mantiene sin cambios desde marzo de 2024, según lo establecido en el Presupuesto 2026.
Con el aumento del 2,9%, los valores de las principales prestaciones quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $380.319 (en marzo: $369.600)
PUAM: $304.255 (en marzo: $295.680)
PNC por invalidez y vejez: $304.255 (en marzo: $295.680)
PNC para madres de 7 hijos: $380.319 (en marzo: $369.600)
AUH y AUE (con 20% retenido): $109.332 (en marzo: $106.251)
AUH por discapacidad (con 20% retenido): $356.001 (en marzo: $345.968)
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $68.340 (en marzo: $66.414)
Asignación por Hijo con discapacidad: $222.511 (en marzo: $216.240)
Asignación por Cónyuge: $16.580 (en marzo: $16.113)
Plan 1000 Días (Complemento Leche): $51.547 (en marzo: $50.094)
Nacimiento: $79.659 (en marzo: $77.414)
Matrimonio: $119.275 (en marzo: $115.913)
Adopción: $476.268 (en marzo: $462.845)
Este ajuste impacta de manera directa en millones de beneficiarios en todo el país y consolida el esquema de actualización mensual vigente.
Además del aumento por movilidad, ANSES continuará pagando en abril el bono de $70.000 para jubilados y pensionados con ingresos más bajos.
Este refuerzo:
Se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima
Es proporcional para quienes superan ese haber
Se mantiene congelado desde marzo de 2024
De esta manera, quienes perciben el haber mínimo podrán superar los $450.000 totales en abril al sumar el bono.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 0: desde el 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
DNI terminados en 7: 21 de abril
DNI terminados en 8: 22 de abril
DNI terminados en 9: 23 de abril
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: desde el 24 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: desde el 10 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril