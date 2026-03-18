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ANSES abril 2026: cómo quedaron todas las prestaciones con el aumento

Tras conocerse la inflación de febrero, el organismo confirmó un nuevo incremento para abril. Los haberes se actualizan por movilidad mensual y también continúa el bono para jubilados. Lo que tenés que saber.

ANSES abril 2026: cómo quedaron todas las prestaciones con el aumento

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El dato fue oficializado en el marco del Decreto 274/2024, que estableció un nuevo esquema de movilidad basado en actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación de dos meses atrás. En este caso, el incremento impacta directamente en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y programas sociales.

Además, se confirmó la continuidad del bono de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, un refuerzo que se mantiene sin cambios desde marzo de 2024, según lo establecido en el Presupuesto 2026.

Cómo quedan los montos de ANSES en abril 2026

Con el aumento del 2,9%, los valores de las principales prestaciones quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $380.319 (en marzo: $369.600)

  • PUAM: $304.255 (en marzo: $295.680)

  • PNC por invalidez y vejez: $304.255 (en marzo: $295.680)

  • PNC para madres de 7 hijos: $380.319 (en marzo: $369.600)

  • AUH y AUE (con 20% retenido): $109.332 (en marzo: $106.251)

  • AUH por discapacidad (con 20% retenido): $356.001 (en marzo: $345.968)

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $68.340 (en marzo: $66.414)

  • Asignación por Hijo con discapacidad: $222.511 (en marzo: $216.240)

  • Asignación por Cónyuge: $16.580 (en marzo: $16.113)

  • Plan 1000 Días (Complemento Leche): $51.547 (en marzo: $50.094)

  • Nacimiento: $79.659 (en marzo: $77.414)

  • Matrimonio: $119.275 (en marzo: $115.913)

  • Adopción: $476.268 (en marzo: $462.845)

Este ajuste impacta de manera directa en millones de beneficiarios en todo el país y consolida el esquema de actualización mensual vigente.

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Bono de $70.000: quiénes lo siguen cobrando

Además del aumento por movilidad, ANSES continuará pagando en abril el bono de $70.000 para jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

Este refuerzo:

  • Se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima

  • Es proporcional para quienes superan ese haber

  • Se mantiene congelado desde marzo de 2024

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo podrán superar los $450.000 totales en abril al sumar el bono.

Calendario de pagos ANSES abril 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: desde el 10 de abril

  • DNI terminados en 1: 13 de abril

  • DNI terminados en 2: 14 de abril

  • DNI terminados en 3: 15 de abril

  • DNI terminados en 4: 16 de abril

  • DNI terminados en 5: 17 de abril

  • DNI terminados en 6: 20 de abril

  • DNI terminados en 7: 21 de abril

  • DNI terminados en 8: 22 de abril

  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: desde el 24 de abril

  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: desde el 10 de abril

  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril

  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril

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