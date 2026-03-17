Quién es Guillermo Arancibia, designado nuevo director ejecutivo de la ANSES

Fernando Bearzi presentó este martes su renuncia como titular de la ANSES y será reemplazado por el economista Guillermo Arancibia, como parte de una nueva etapa enfocada en la modernización del organismo.
Arancibia cuenta con más de 30 años de trayectoria y llevará adelante una etapa enfocada en la modernización del sistema del organismo. Llega en paralelo al cierre del programa Volver al Trabajo anunciado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Fernando Bearzi presentó este martes su renuncia como titular de la ANSES y será reemplazado por el economista Guillermo Arancibia, como parte de una nueva etapa enfocada en la modernización del organismo.
La salida de Bearzi, un funcionario cercano al ministro de Economía Luis Caputo, se concretó de común acuerdo. Su reemplazante cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector público, la academia y la consultoría.
Arancibia es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y posee una especialización financiera de la Universidad de Belgrano. Dentro de su recorrido profesional, ya había formado parte del organismo previsional, donde llegó a desempeñarse como subdirector ejecutivo de Prestaciones entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Además, ocupó cargos jerárquicos en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y fue analista senior en la Organización Interamericana de la Seguridad Social. En el último año, se desempeñó como asesor del Ministerio de Capital Humano, donde participó de la implementación del Centro de Formación de esa cartera.
En paralelo, desarrolla actividad académica como profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Martín desde 2019 y ha dictado cursos vinculados a estadística, macroeconomía, economía monetaria y evaluación de carteras.
Con este cambio, Arancibia se convertirá en el cuarto titular de ANSES desde el inicio de la actual gestión, tras los pasos de Osvaldo Giordano, Mariano de los Heros y el propio Bearzi, quien había asumido en febrero de 2025.
Según trascendió a los medios, la modificación en la conducción del organismo responde al inicio de una etapa orientada a profundizar la digitalización y optimización de los procesos internos.
La salida se produjo el mismo día en que el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, anunció el cierre del programa Volver al Trabajo a partir del 9 de abril.
Según informó la cartera, los beneficiarios percibirán en abril el último pago mensual no remunerativo y quienes deseen continuar su formación podrán acceder a vouchers para capacitaciones laborales, tras haber sido notificados a través de correo electrónico y la aplicación Mi Argentina.