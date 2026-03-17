Quién es Guillermo Arancibia, designado nuevo director ejecutivo de la ANSES

En paralelo, desarrolla actividad académica como profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Martín desde 2019 y ha dictado cursos vinculados a estadística, macroeconomía, economía monetaria y evaluación de carteras.

Con este cambio, Arancibia se convertirá en el cuarto titular de ANSES desde el inicio de la actual gestión, tras los pasos de Osvaldo Giordano, Mariano de los Heros y el propio Bearzi, quien había asumido en febrero de 2025.

Según trascendió a los medios, la modificación en la conducción del organismo responde al inicio de una etapa orientada a profundizar la digitalización y optimización de los procesos internos.

La salida se produjo el mismo día en que el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, anunció el cierre del programa Volver al Trabajo a partir del 9 de abril.

Según informó la cartera, los beneficiarios percibirán en abril el último pago mensual no remunerativo y quienes deseen continuar su formación podrán acceder a vouchers para capacitaciones laborales, tras haber sido notificados a través de correo electrónico y la aplicación Mi Argentina.