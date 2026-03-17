ANSES: qué documentos se necesitan para tramitar la prestación por Desempleo

Telegrama de despido o carta documento

Certificación del empleador

Documentación judicial en caso de quiebra

Contrato vencido (si corresponde)

Certificado médico (en casos de enfermedad o accidente)

Desempleo_ANSES El organismo previsional dio detalles para acceder a una prestación clave.

Cómo hacer el trámite en ANSES

El trámite se puede realizar de dos maneras:

Online: a través de Atención Virtual en la web de ANSES (con CUIL y Clave de la Seguridad Social)

Presencial: con turno previo en una oficina del organismo

Una vez aprobado, el pago se deposita en una Caja de Ahorro de la Seguridad Social. El primer cobro se realiza por ventanilla y luego se entrega una tarjeta de débito.

Cuánto se cobra por Desempleo en marzo 2026

El monto depende del salario previo y los aportes registrados. Actualmente, los valores son:

Monto mínimo: $176.200 (50% del SMVM)

Monto máximo: $352.400 (100% del SMVM)

El beneficio se paga entre 2 y 12 cuotas, según cada caso. Las personas mayores de 45 años acceden a 6 meses adicionales.

En el sector de la construcción, el esquema varía:

Entre 3 y 8 cuotas para trabajadores permanentes

Para eventuales: 1 día de prestación cada 3 días trabajados

Cuándo cobro el seguro de Desempleo ANSES en marzo 2026

ANSES ya confirmó el calendario de pagos según terminación de DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

El beneficio se deposita directamente en la cuenta bancaria asignada, garantizando el acceso al ingreso mientras la persona atraviesa la situación de desempleo.