ANSES: qué documentos se necesitan para tramitar la prestación por Desempleo
El organismo previsional dio detalles para acceder a un cobro clave en caso de la pérdida del empleo formal.
Cómo cobrar la ayuda económica de ANSES por desempleo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la prestación por Desempleo, un beneficio destinado a trabajadores que perdieron su empleo formal. En 2025, más de 150.000 personas accedieron a esta asistencia, cuyo objetivo es garantizar un ingreso mientras se busca una nueva ocupación.
El programa está dirigido a quienes quedaron sin trabajo sin causa, por finalización de contrato o por situaciones ajenas a su voluntad, y contempla además el cobro de asignaciones familiares durante el período de asistencia.
El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia que cumplan con ciertos requisitos según su situación laboral:
Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años.
Eventuales o de temporada: menos de 12 meses trabajados en 3 años y más de 90 días en el último año.
Trabajadores de la construcción: mínimo 8 meses de aportes en los últimos 2 años.
Además, deben presentar documentación que respalde la desvinculación, como:
Telegrama de despido o carta documento
Certificación del empleador
Documentación judicial en caso de quiebra
Contrato vencido (si corresponde)
Certificado médico (en casos de enfermedad o accidente)
Cómo hacer el trámite en ANSES
El trámite se puede realizar de dos maneras:
Online: a través de Atención Virtual en la web de ANSES (con CUIL y Clave de la Seguridad Social)
Presencial: con turno previo en una oficina del organismo
Una vez aprobado, el pago se deposita en una Caja de Ahorro de la Seguridad Social. El primer cobro se realiza por ventanilla y luego se entrega una tarjeta de débito.
Cuánto se cobra por Desempleo en marzo 2026
El monto depende del salario previo y los aportes registrados. Actualmente, los valores son:
Monto mínimo: $176.200 (50% del SMVM)
Monto máximo: $352.400 (100% del SMVM)
El beneficio se paga entre 2 y 12 cuotas, según cada caso. Las personas mayores de 45 años acceden a 6 meses adicionales.
En el sector de la construcción, el esquema varía:
Entre 3 y 8 cuotas para trabajadores permanentes
Para eventuales: 1 día de prestación cada 3 días trabajados
Cuándo cobro el seguro de Desempleo ANSES en marzo 2026
ANSES ya confirmó el calendario de pagos según terminación de DNI:
DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
El beneficio se deposita directamente en la cuenta bancaria asignada, garantizando el acceso al ingreso mientras la persona atraviesa la situación de desempleo.