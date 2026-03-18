AUH ANSES en marzo con aumento: cuánto podés cobrar según tus hijos y por qué algunos superan los $700.000

En este contexto, una familia con seis hijos puede alcanzar un ingreso mensual de $637.507,20 solo por AUH.

A ese monto se le suma la Tarjeta Alimentar, que para hogares con tres o más hijos tiene un valor fijo de $108.062.

De esta manera, el ingreso total puede escalar hasta $745.569,20 en marzo, una cifra que se posiciona entre las más altas dentro de los programas de asistencia social que administra el organismo previsional.

Cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en marzo

Los montos varían según la cantidad de hijos y quedan de la siguiente manera:

1 hijo $106.251 + $52.250 = $158.501

2 hijos $212.502 + $81.936 = $294.438

3 hijos $318.753 + $108.062 = $426.815

4 hijos $425.004 + $108.062 = $533.066

5 hijos $531.256 + $108.062 = $639.318

6 hijos $637.507 + $108.062 = $745.569

Como se observa, el crecimiento del ingreso está directamente ligado a la cantidad de menores en el grupo familiar. En cambio, la Tarjeta Alimentar tiene un esquema más acotado, con solo tres escalas.

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa Abril 2026: cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar y la AUH actualizada

Qué es la Tarjeta Alimentar y quiénes la cobran

La Tarjeta Alimentar forma parte del Plan Argentina contra el Hambre y tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos básicos.

El beneficio:

Se deposita automáticamente en la cuenta donde se cobra la AUH

No requiere trámite adicional

Se acredita todos los meses

Pueden acceder:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

AUH por discapacidad (sin límite de edad)

Personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Aunque originalmente estaba destinado a la compra de alimentos, actualmente el dinero se acredita en cuenta bancaria, lo que permite mayor flexibilidad en su uso.

Por qué ANSES retiene el 20% de la AUH

Uno de los puntos clave del sistema es que no se cobra el 100% del beneficio todos los meses.

ANSES retiene un 20% mensual, que se libera luego con la presentación de la Libreta AUH.

Ese documento certifica:

Controles de salud

Vacunación

Asistencia escolar

Una vez presentada, el organismo paga el monto acumulado de todo el año anterior.

Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento de derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes.

Cómo saber si te corresponde cobrar AUH y Tarjeta Alimentar

Para verificar si sos beneficiario, podés hacerlo de forma simple:

Ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave

Revisando la sección “Hijas e hijos”

Consultando el calendario de pagos

Desde allí también se puede ver la fecha de cobro y los montos acreditados.