AUH ANSES en marzo con aumento: cuánto podés cobrar según tus hijos y por qué algunos superan los $700.000
Con la actualización del 2,88% aplicada por ANSES, algunas familias pueden superar los $700.000 en ingresos mensuales extra. Cómo saber si los cobrás.
AUH en marzo con aumento: cuánto podés cobrar según tus hijos y por qué algunos superan los $700.000
Durante marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó un nuevo esquema de pagos que impacta de lleno en los ingresos de millones de familias. Con el aumento por movilidad ya aplicado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizó y, al combinarse con la Tarjeta Alimentar, permite alcanzar cifras que marcan un techo dentro del sistema de asistencia social.
En ese contexto, un grupo específico de beneficiarios puede llegar a cobrar hasta $745.569 en un solo mes, dependiendo de la cantidad de hijos a cargo.
Quiénes pueden cobrar hasta $745.569 de ANSES en marzo
El monto más alto dentro de este esquema se alcanza en el caso de las familias numerosas. Con el incremento del 2,88% aplicado en marzo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasó a tener un valor bruto de $132.814 por cada menor.
No obstante, debido al mecanismo de pago vigente, la ANSES retiene el 20% del beneficio hasta la presentación anual de la Libreta AUH. Por ese motivo, lo que efectivamente se cobra todos los meses es el 80% del total, es decir, $106.251 por hijo.
En este contexto, una familia con seis hijos puede alcanzar un ingreso mensual de $637.507,20 solo por AUH.
A ese monto se le suma la Tarjeta Alimentar, que para hogares con tres o más hijos tiene un valor fijo de $108.062.
De esta manera, el ingreso total puede escalar hasta $745.569,20 en marzo, una cifra que se posiciona entre las más altas dentro de los programas de asistencia social que administra el organismo previsional.
Cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en marzo
Los montos varían según la cantidad de hijos y quedan de la siguiente manera:
1 hijo
$106.251 + $52.250 = $158.501
2 hijos
$212.502 + $81.936 = $294.438
3 hijos
$318.753 + $108.062 = $426.815
4 hijos
$425.004 + $108.062 = $533.066
5 hijos
$531.256 + $108.062 = $639.318
6 hijos
$637.507 + $108.062 = $745.569
Como se observa, el crecimiento del ingreso está directamente ligado a la cantidad de menores en el grupo familiar. En cambio, la Tarjeta Alimentar tiene un esquema más acotado, con solo tres escalas.
Qué es la Tarjeta Alimentar y quiénes la cobran
La Tarjeta Alimentar forma parte del Plan Argentina contra el Hambre y tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos básicos.
El beneficio:
Se deposita automáticamente en la cuenta donde se cobra la AUH
No requiere trámite adicional
Se acredita todos los meses
Pueden acceder:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años
AUH por discapacidad (sin límite de edad)
Personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)
Aunque originalmente estaba destinado a la compra de alimentos, actualmente el dinero se acredita en cuenta bancaria, lo que permite mayor flexibilidad en su uso.
Por qué ANSES retiene el 20% de la AUH
Uno de los puntos clave del sistema es que no se cobra el 100% del beneficio todos los meses.
ANSES retiene un 20% mensual, que se libera luego con la presentación de la Libreta AUH.
Ese documento certifica:
Controles de salud
Vacunación
Asistencia escolar
Una vez presentada, el organismo paga el monto acumulado de todo el año anterior.
Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento de derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes.
Cómo saber si te corresponde cobrar AUH y Tarjeta Alimentar
Para verificar si sos beneficiario, podés hacerlo de forma simple:
Ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave
Revisando la sección “Hijas e hijos”
Consultando el calendario de pagos
Desde allí también se puede ver la fecha de cobro y los montos acreditados.