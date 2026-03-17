ANSES en abril 2026: cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar

La ANSES aplicará en abril de 2026 una nueva actualización en varias prestaciones sociales a partir del último índice de inflación. Este cambio impactará en asignaciones y haberes previsionales.
Las prestaciones de ANSES vuelven a actualizarse en abril de 2026 tras el último dato del INDEC. Mientras se ajustan asignaciones como la AUH, se mantiene el esquema de la Tarjeta Alimentar, clave en el ingreso mensual de muchas familias.
Abril 2026: cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar y la AUH actualizada
La ANSES aplicará en abril de 2026 una nueva actualización en varias prestaciones sociales a partir del último índice de inflación. Este cambio impactará en asignaciones y haberes previsionales.
En ese contexto, la Asignación Universal por Hijo tendrá un incremento, mientras que otros beneficios como la Tarjeta Alimentar continúan con sus valores vigentes. La combinación de ambos ingresos es clave para muchas familias.
El refuerzo alimentario se deposita junto con la asignación y permite complementar el ingreso mensual, especialmente en hogares con niños y adolescentes.
El programa Tarjeta Alimentar no se actualiza con la fórmula de movilidad, por lo que en abril mantiene los mismos montos.
Los valores vigentes son:
$52.250 para familias con un hijo
$81.936 para quienes tienen dos hijos
$108.062 para hogares con tres hijos o más
Este beneficio se acredita de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la asignación, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
En abril, la AUH se actualizará con un aumento del 2,9%, lo que llevará el monto a $136.666 por hijo.
El esquema de pago mantiene la retención del 20%, por lo que el ingreso mensual directo será de $109.332, mientras que el resto se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH.
Al sumar la asignación con el refuerzo alimentario, el ingreso total puede superar:
$161.000 en familias con un hijo
$300.000 en hogares con dos hijos
$430.000 en familias con tres hijos o más
El beneficio está dirigido a titulares de asignaciones que cumplen determinados requisitos.
Pueden acceder:
Titulares de AUH con hijos menores de 18 años
Familias con hijos con discapacidad, sin límite de edad
Personas que cobran la Asignación por Embarazo
Trabajadores informales o con ingresos bajos
La asignación se otorga en base a los datos registrados en ANSES, por lo que es importante mantener la información actualizada.
A diferencia de otras prestaciones, este programa no se rige por la fórmula de movilidad vinculada a la inflación.
Esto significa que sus montos no cambian automáticamente mes a mes, sino que dependen de decisiones específicas del Gobierno nacional.
Mientras tanto, la AUH y otras asignaciones sí continúan ajustándose en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que modifica el ingreso total de las familias mes a mes.