ANSES en abril 2026: cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar

Los valores vigentes son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para quienes tienen dos hijos

$108.062 para hogares con tres hijos o más

Este beneficio se acredita de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la asignación, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cómo impacta la AUH en el ingreso total

En abril, la AUH se actualizará con un aumento del 2,9%, lo que llevará el monto a $136.666 por hijo.

El esquema de pago mantiene la retención del 20%, por lo que el ingreso mensual directo será de $109.332, mientras que el resto se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH.

Al sumar la asignación con el refuerzo alimentario, el ingreso total puede superar:

$161.000 en familias con un hijo

$300.000 en hogares con dos hijos

$430.000 en familias con tres hijos o más

Quiénes pueden recibir la Tarjeta Alimentar

El beneficio está dirigido a titulares de asignaciones que cumplen determinados requisitos.

Pueden acceder:

Titulares de AUH con hijos menores de 18 años

Familias con hijos con discapacidad , sin límite de edad

Personas que cobran la Asignación por Embarazo

Trabajadores informales o con ingresos bajos

La asignación se otorga en base a los datos registrados en ANSES, por lo que es importante mantener la información actualizada.

Por qué la Tarjeta Alimentar no tiene aumento

A diferencia de otras prestaciones, este programa no se rige por la fórmula de movilidad vinculada a la inflación.

Esto significa que sus montos no cambian automáticamente mes a mes, sino que dependen de decisiones específicas del Gobierno nacional.

Mientras tanto, la AUH y otras asignaciones sí continúan ajustándose en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que modifica el ingreso total de las familias mes a mes.