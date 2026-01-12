ANSES actualiza la AUH en enero 2026 y define nuevos montos

Como ocurre cada mes, ANSES acredita un porcentaje y retiene otro que se paga una vez presentada la Libreta AUH.

Monto total AUH enero 2026: alrededor de $… (se completa según tabla oficial del organismo)

Porcentaje que se cobra cada mes: 80%

Retención anual: 20%, que se liquida tras la presentación de documentación

La AUH por discapacidad tiene un valor diferencial, más elevado, con el mismo esquema de retención y cobro mensual.

¿Cómo se cobra la AUH en enero 2026 según calendario de ANSES?

El pago de la AUH enero 2026 se realiza por terminación de DNI, siguiendo el cronograma habitual de ANSES.

Los depósitos se acreditan directamente en la cuenta bancaria declarada por el titular y pueden retirarse con tarjeta de débito. El calendario comienza en la primera mitad del mes y se extiende hasta completar todas las terminaciones.

Quienes no tengan una cuenta activa pueden gestionarla a través del organismo o de la entidad bancaria asignada.

¿Qué requisitos se mantienen para cobrar AUH en 2026?

Para seguir percibiendo la AUH en 2026, se mantienen los requisitos habituales:

hijos menores de 18 años , excepto discapacidad

residencia en Argentina

control de vacunas y salud

certificación escolar

presentación de Libreta AUH

Este último punto continúa siendo clave para acceder a la totalidad del monto, ya que permite liberar el porcentaje retenido durante el año.

¿Qué pasa con el SUAF en enero 2026?

Además de la AUH, ANSES actualizó en enero el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), destinado a personas con ingresos formales.

El ajuste es del 2,47% y modifica:

montos por hijo

escalas de ingresos

topes máximos para seguir cobrando

Límites vigentes:

tope familiar: $3.784.500

tope individual: $1.892.250

Si uno de los integrantes supera el tope individual, la familia queda excluida del sistema, aun cuando el total no llegue al límite familiar.

¿Cómo queda la AUH por discapacidad en enero 2026?

La AUH por discapacidad continúa con montos diferenciados, más altos que los de la AUH general.

El beneficio se mantiene sin límite de edad para el hijo titular y requiere la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Los valores actualizados rigen desde enero y se depositan en el mismo calendario que la AUH tradicional.

¿Dónde se acredita el pago de la AUH en enero 2026?

Los pagos de ANSES se depositan en:

cuentas bancarias

cuentas de ANSES abiertas para el beneficio

billeteras virtuales habilitadas según cada banco

El cobro puede realizarse por cajero automático o transferirse a otra cuenta.