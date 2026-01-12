ANSES actualiza la AUH en enero 2026 y define nuevos montos
En enero 2026, ANSES aplicó actualizaciones en la Asignación Universal por Hijo (AUH) que modifican valores, requisitos y pagos. La medida ya rige y alcanza a titulares con hijos menores de 18 años y AUH por discapacidad. Los detalles oficiales fueron confirmados
ANSES actualiza la AUH en enero 2026 y define nuevos montos
La AUH en enero 2026 presenta cambios en los montos y cobros confirmado por ANSES, los cuales ya comenzaron a regir con el inicio del año. La actualización surge del aumento por movilidad correspondiente a la inflación de noviembre y tiene impacto directo en familias que perciben la asignación.
El incremento definido por ANSES se aplica sobre el valor general de la Asignación Universal por Hijo y también sobre la AUH por discapacidad. Además, se mantienen los requisitos vinculados a escolaridad, controles de salud y presentación de Libreta, que continúan siendo determinantes para el pago total del beneficio.
La actualización se enmarca en un contexto de ingresos ajustados y suba de precios, por lo que los montos de la AUH constituyen un refuerzo relevante para gastos básicos como alimentación, transporte y útiles escolares.
¿Cuánto se cobra por AUH en enero 2026?
En enero 2026, la AUH recibe el aumento correspondiente a la movilidad. El nuevo valor se deposita de manera mensual y está destinado a titulares con hijos menores de 18 años.
Como ocurre cada mes, ANSES acredita un porcentaje y retiene otro que se paga una vez presentada la Libreta AUH.
Monto total AUH enero 2026: alrededor de $… (se completa según tabla oficial del organismo)
Porcentaje que se cobra cada mes:80%
Retención anual:20%, que se liquida tras la presentación de documentación
La AUH por discapacidad tiene un valor diferencial, más elevado, con el mismo esquema de retención y cobro mensual.
¿Cómo se cobra la AUH en enero 2026 según calendario de ANSES?
El pago de la AUH enero 2026 se realiza por terminación de DNI, siguiendo el cronograma habitual de ANSES.
Los depósitos se acreditan directamente en la cuenta bancaria declarada por el titular y pueden retirarse con tarjeta de débito. El calendario comienza en la primera mitad del mes y se extiende hasta completar todas las terminaciones.
Quienes no tengan una cuenta activa pueden gestionarla a través del organismo o de la entidad bancaria asignada.
¿Qué requisitos se mantienen para cobrar AUH en 2026?
Para seguir percibiendo la AUH en 2026, se mantienen los requisitos habituales:
hijos menores de 18 años, excepto discapacidad
residencia en Argentina
control de vacunas y salud
certificación escolar
presentación de Libreta AUH
Este último punto continúa siendo clave para acceder a la totalidad del monto, ya que permite liberar el porcentaje retenido durante el año.
¿Qué pasa con el SUAF en enero 2026?
Además de la AUH, ANSES actualizó en enero el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), destinado a personas con ingresos formales.
El ajuste es del 2,47% y modifica:
montos por hijo
escalas de ingresos
topes máximos para seguir cobrando
Límites vigentes:
tope familiar:$3.784.500
tope individual:$1.892.250
Si uno de los integrantes supera el tope individual, la familia queda excluida del sistema, aun cuando el total no llegue al límite familiar.
¿Cómo queda la AUH por discapacidad en enero 2026?
La AUH por discapacidad continúa con montos diferenciados, más altos que los de la AUH general.
El beneficio se mantiene sin límite de edad para el hijo titular y requiere la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
Los valores actualizados rigen desde enero y se depositan en el mismo calendario que la AUH tradicional.
¿Dónde se acredita el pago de la AUH en enero 2026?
Los pagos de ANSES se depositan en:
cuentas bancarias
cuentas de ANSES abiertas para el beneficio
billeteras virtuales habilitadas según cada banco
El cobro puede realizarse por cajero automático o transferirse a otra cuenta.